І знову добридень. Навіщо Ангела Меркель їде до Зеленського напередодні Дня незалежності

Минулого разу Володимир Зеленський зустрічався з Ангелою Меркель в Берліні 12 липня. Вони проговорили більше чотирьох годин, але тоді про конкретні результати, крім традиційних слів підтримки суверенітету України і обіцянок Німеччини використовувати всі доступні важелі для стримування РФ, не повідомлялося.

А вже 21 липня у Вашингтоні Ангела Меркель і президент США Джо Байден заявили, що не перешкоджатимуть завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік — 2". Україні в якості компенсації запропонували мільярд доларів інвестицій в розвиток зеленої енергетики, але ніяких конкретних гарантій безпеки в тому випадку, якщо Росія використовує газопровід як політичний важіль щодо інших країн.

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Через місяць, незадовго до запланованої 30 серпня поїздки Володимира Зеленського в Вашингтон, канцлерка Німеччини повідомила про свій візит до Києва. Ангела Меркель приїде 22 серпня, за день до саміту "Кримської платформи" і за два — до святкування Дня незалежності України. Незважаючи на те що німецький політик, швидше за все, не візьме участі в урочистих заходах і поїде відразу ж після переговорів з Володимиром Зеленським, на Банковій візит Ангели Меркель вважають дипломатичним успіхом.

"Ще зовсім недавно Україну банально не чули і не вважали за потрібне в повному обсязі враховувати наші інтереси. Довгі роки ми просто мовчали і чекали чужих рішень, хоча у себе вдома пропагандисти багато говорили про власну суб'єктність, видаючи бажане за дійсне", — відзначає в розмові з Фокусом Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.

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Він вважає, що візит глави німецького уряду до Києва — результат активних зовнішньополітичних заяв Зеленського в останні місяці, які перевели діалог з ключовими партнерами в предметне русло. Подоляк визнає їхню різкість і те, що ті викликали подив у зарубіжних партнерів, як, наприклад, критично-емоційні висловлювання Зеленського на адресу Меркель про те, що Україна дуже вдячна канцлеру Німеччини, але чекала від неї більшого, особливо в "нормандському форматі", або про те, що Німеччина могла б надати Україні військову допомогу, але відмовляється це робити.

[ + – ] Минулого разу Володимир Зеленський зустрічався з Ангелою Меркель в Берліні 12 липня Фото: dpa-international.com

"Україна так не розмовляла ніколи, — підкреслює Подоляк і саме такий підхід називає активною політикою: — Безумовно, багато чого ми вже випустили через невиразні позиції в 2010-2019 роках. Проте ключові кроки зроблені".

Основним питанням, яке президент України обговорить із Ангелою Меркель під час зустрічі, будуть кроки, за рахунок яких вдасться усунути загрозу, що виходить від запуску російського газопроводу. Окремим блоком політики обговорять варіанти реанімації переговорів щодо Донбасу, в тому числі про припинення вогню, гуманітарної ситуації на окупованих територіях, реалізації досягнутих в "нормандському форматі" домовленостей, обмін полоненими, допуск міжнародних гуманітарних організацій на території ОРДЛО.

Спочатку — до Путіна

Перше, про що міркують експерти, розмірковуючи про майбутній візит Ангели Меркель, це обрана дата. Канцлер Німеччини приїжджає напередодні саміту "Кримської платформи", в якому з боку ФРН візьме участь не вона, а міністр закордонних справ. Меркель хоче поговорити з Зеленським тет-а-тет до початку урочистих заходів, під час яких у президента не буде часу на дипломатичні справи.

[ + – ] "На переговорах з Путіним Меркель буде обговорювати скоординовану з США позицію про продовження транзиту російського газу через Україну" Фото: Украiна 24

"Оптимально було б приїхати 24 серпня, взяти участь у святі, а 25-го в першій половині дня провести переговори з Володимиром Зеленським, але, на жаль, у ФРН вибрали 22 серпня", — розмірковує в розмові з Фокусом Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ.

Залежно від того, як пройде зустріч з Путіним, Меркель може спробувати схилити президента України до компромісів як щодо "Північного потоку — 2", так і щодо Донбасу.

Примітно, що зустріч політиків відбудеться після візиту Ангели Меркель до Москви 20 серпня. Це свідчення того, що перед тим як канцлер Німеччини восени складе повноваження, вона хоче особисто переговорити з усіма учасниками глобального політичного процесу, в тому числі реанімувати переговори в "нормандському форматі" і домовитися хоча б про зустріч радників "нормандської четвірки".

"Вона не хоче йти, знаючи, що мінські угоди перетворяться на живий труп. Меркель наполягатиме [в переговорах із Зеленським] на те, щоб українська сторона прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Вона про це заявляла публічно. Але Україна на односторонні поступки не піде", — вважає політолог Володимир Фесенко.

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Сьогодні головні питання для нашої країни — припинення вогню на сході і масова паспортизація Росією жителів ОРДЛО. Якщо після зустрічі Меркель з Путіним і візиту канцлера Німеччини до Києва вдасться домовитися про те, що у вересні або жовтні відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", це буде дуже сильним результатом. Але надії мало, багато що тут залежить від Володимира Путіна.

Компромісів не буде

Друге, що точно захоче зробити Меркель під час візиту до Києва, — узгодити із Зеленським реалізацію гарантій Німеччини і США щодо України, пов'язаних з введенням в експлуатацію "Північного потоку — 2".

"На переговорах з Путіним вона буде обговорювати скоординовану з США позицію про продовження транзиту російського газу через Україну. Меркель хоче, щоб переговори стартували не пізніш вересня, тому напевно обговорить це питання і з Зеленським", — зазначає Фесенко.

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Залежно від того, як пройде зустріч із Путіним, Меркель може спробувати схилити президента України до компромісів як щодо "Північного потоку — 2", так і щодо Донбасу.

"Вона буде говорити Зеленському, мовляв, Володимире, в Німеччині ситуація скоро зміниться, незрозуміло, яким буде уряд після того, як я покину пост. Давайте підемо вперед. Є шлях, який вас не дуже влаштовує, але будь-який шлях вперед кращий, ніж відсутність руху. Потім будуть період невизначеності і пауза", — вважає Павло Клімкін.

На думку опитаних Фокусом експертів, Володимир Зеленський навряд чи здасть українські позиції, оскільки в останній час зміцнився в принципово жорсткому підході до цього питання. Тому проривних рішень після приїзду Меркель до Києва чекати не варто, набагато більш вагомим візитом експерти називають поїздку Володимира Зеленського в Вашингтон. Проте зустріч з канцлером Німеччини буде завершальним акордом для зовнішньополітичного курсу самої Ангели Меркель в ролі глави німецького уряду і шансом для України в черговий раз заявити про публічну підтримку з боку Заходу.