Встреча Путина и Меркель: что обсуждали лидеры России и Германии в Москве (видео)

Пресс-конференция Путина и Меркель стала площадкой для ряда заявлений. Стороны коснулись вопросов войны на востоке Украины, газа, Афганистана и Алексея Навального.

В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель провела свою последнюю на этой должности встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время диалога был затронут ряд тем: начиная международной политикой, включая Украину, и заканчивая внутренними российскими проблемами. Фокус собрал по пять наиболее важных тезисов, озвученных двумя лидерами.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Встреча Путина и Меркель: что сказал президент РФ

Донбасс

Среди тем, которые обсуждали мировые лидеры, была тема конфликта на Донбассе и выполнение сторонами пунктов Минских соглашений. Путин заявил, что с начала августа в стране зафиксированы более тысячи случаев нарушения прекращения огня, а также что в последнее время Украина приняла ряд законов, которые "прямо противоречат" Минску. Глава Кремля предположил, что Киев решил отказаться от мирного разрешения конфликта. Путин призвал Меркель, которая вскоре посетит в Украину, "повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств".

Газ

Владимир Путин утверждает, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года. Однако для этого, как он утверждает, Москва должна иметь понимание того, какие именно объемы планируют закупать европейцы.

Афганистан

В контексте Афганистана Пути заявил о необходимости прекратить "безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремлению строить в других странах демократии по чужим лекалам, а не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности вторых народов".

Беларусь

Путин считает, что Решить проблему внутри Беларуси можно лишь в рамках конституционно-правового поля и без "вмешательства извне".

Алексей Навальный

Глава Кремля заявил, что глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за нарушение закона на территории РФ, притом в отношении "иностранных партнеров".

По мнению Путина, "не следует прикрываться политической деятельностью при нарушениях законодательства".

[ + – ] Путин подарил Меркель букет цветов Фото: РБК

Встреча Путина и Меркель: что сказала канцлер Германии

Донбасс

Как заявила немецкий канцлер, Россия нарушает территориальную целостность Украины. Меркель пообещала, что Германия будет и далее отстаивать эту позицию. Говоря о выполнении сторонами конфликта Минских соглашений канцлер заявила, что поставленные цели достигнуты не были, однако это единственный формат, который на сегодняшний день существует.

"Поэтому с этим форматом нужно обходиться бережно. Но прогресс не такой, каким бы я хотела его видеть. И если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать встречи и переговоры на высоком уровне, но нужно знать, о чем говорить", — отметила Меркель.

Газ

По словам Меркель, Германия испытывает чувство ответственности за то, чтобы Украина и далее продолжала быть страной-транзитером, даже после 2024 года. Канцлер отметила, что в 2019 году в правительстве ФРГ даже была учреждена должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину.

Афганистан

Руководитель немецкого правительства отметила, что в ситуации, которая сейчас сложилась в Афганистане, Германия преследует помочь как можно большему количеству людей, которые сотрудничали с военнослужащими во время кампании НАТО в этой стране, которая продлилась 20 лет.

"Нужно дать им безопасное убежище в Германии и вывести как можно больше людей в следующие дни в ФРГ. И я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи", — заявила Меркель.

Беларусь

"В контексте Беларуси я резко осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие", — сказала Меркель, имея в виду беженцев, которых все чаще видит на своей границе Литва.

Алексей Навальный

На встрече с Путиным Меркель заявила, что потребовала главу Кремля немедленно отпустить оппозиционера Алексея Навального. Также она пообещала, что продолжит следить за развитием дела.

[ + – ] Пресс-конференция Путина и Меркель

Ранее Фокус писал о том, что Ангела Меркель в последний раз приехала к Путину в качестве канцлера. Встреча прошла в преддверии визита канцлера ФРГ в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В следующем месяце Меркель покинет свою должность.

Также Фокус писал, что после визита в Москву Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Киеве. Официальный визит канцера Германии в Украину запланирован на 22 августа.