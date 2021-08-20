Зустріч Путіна і Меркель: що обговорювали лідери Росії і Німеччини в Москві (відео)

Пресконференція Путіна і Меркель стала майданчиком для ряду заяв. Сторони торкнулися питань війни на сході України, газу, Афганістану й Олексія Навального.

У п'ятницю, 20 серпня, канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела свою останню на цій посаді зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час діалогу було порушено низку тем: починаючи міжнародною політикою, включаючи Україну, і закінчуючи внутрішніми російськими проблемами. Фокус зібрав по п'ять найбільш важливих тез, озвучених двома лідерами.

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Зустріч Путіна і Меркель: що сказав президент РФ

Донбас

Серед тем, які обговорювали світові лідери, була тема конфлікту на Донбасі і виконання сторонами пунктів Мінських угод. Путін заявив, що з початку серпня в країні зафіксовано понад тисячу випадків порушення припинення вогню, а також що останнім часом Україна ухвалила ряд законів, які "прямо суперечать" Мінську. Глава Кремля припустив, що Київ вирішив відмовитися від мирного вирішення конфлікту. Путін закликав Меркель, яка незабаром відвідає Україну, "вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе раніше зобов'язань".

Газ

Володимир Путін стверджує, що РФ готова зберегти транзит газу через Україну і після 2024 року. Однак, для цього, як він стверджує, Москва повинна мати розуміння того, які саме обсяги планують закуповувати європейці.

Афганістан

У контексті Афганістану Путін заявив про необхідність припинити "безвідповідальну політику з нав'язування ззовні чиїхось сторонніх цінностей, прагнення будувати в інших країнах демократії за чужими лекалами, а не враховуючи ні історичні, ні національні, ні релігійні особливості інших народів".

Білорусь

Путін вважає, що вирішити проблему всередині Білорусі можна лише в рамках конституційно-правового поля і без "втручання ззовні".

Олексій Навальний

Глава Кремля заявив, що глава "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний засуджений не за політичну діяльність, а за порушення закону на території РФ, при тому щодо "іноземних партнерів".

На думку Путіна, "не варто прикриватися політичною діяльністю при порушеннях законодавства".

[ + – ] Путін подарував Меркель букет квітів Фото: РБК

Зустріч Путіна і Меркель: що сказала канцлерка Німеччини

Донбас

Як заявила німецька канцлерка, Росія порушує територіальну цілісність України. Меркель пообіцяла, що Німеччина буде і далі відстоювати цю позицію. Говорячи про виконання сторонами конфлікту Мінських угод, канцлерка заявила, що поставлені цілі досягнуті не були, проте це єдиний формат, який на сьогодні існує.

"Тому з цим форматом потрібно обходитися дбайливо. Але прогрес не такий, яким би я хотіла його бачити. І якщо ми знайдемо порядок денний, ми можемо узгодити зустрічі і переговори на високому рівні, але потрібно знати, про що говорити", — зазначила Меркель.

Газ

За словами Меркель, Німеччина переживає почуття відповідальності за те, щоб Україна і далі продовжувала бути країною-транзитером, навіть після 2024 року. Канцлерка зазначила, що у 2019 році в уряді ФРН навіть було засновано посаду уповноваженого з питань транзиту газу через Україну.

Афганістан

Керівниця німецького уряду зазначила, що в ситуації, яка наразі склалася в Афганістані, Німеччина прагне допомогти якомога більшій кількості людей, які співпрацювали з військовослужбовцями під час кампанії НАТО в цій країні, яка тривала 20 років.

"Потрібно дати їм безпечний притулок у Німеччині і вивести якомога більше людей у наступні дні в ФРН. І я попросила російську сторону в переговорах з талібами вказати на питання гуманітарної допомоги", — заявила Меркель.

Білорусь

"У контексті Білорусі я різко засудила застосування в ролі гібридної зброї людей, які зазнають лиха", — сказала Меркель, маючи на увазі біженців, яких усе частіше бачить на своєму кордоні Литва.

Олексій Навальний

На зустрічі з Путіним Меркель заявила, що зажадала в глави Кремля негайно відпустити опозиціонера Олексія Навального. Також вона пообіцяла, що продовжить стежити за розвитком справи.

[ + – ] Пресконференція Путіна і Меркель

Раніше Фокус писав про те, що Ангела Меркель востаннє приїхала до Путіна в ролі канцлера. Зустріч пройшла напередодні візиту канцлера ФРН до Києва на переговори з президентом України Володимиром Зеленським. У наступному місяці Меркель залишить свою посаду.

Також Фокус писав, що після візиту в Москву Ангела Меркель зустрінеться з Володимиром Зеленським у Києві. Офіційний візит канцлерки Німеччини в Україну запланований на 22 серпня.