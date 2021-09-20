МЗС Росії: "Ми знаємо про військові приготування Києва"

Росіяни говорять про "військові приготування" України, самі проводять масштабні навчання і стягують війська, але сподіваються, що "розум візьме гору".

Офіційний представник МЗС РФ, відповідаючи на питання російського державного агентства "РІА Новини", сказав, що в Росії знають про "військові приготування Києва", знають про військову допомогу, яку отримує Україна від США та НАТО, але сподіваються, що "розум візьме гору і до військової справи не дійде".

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"З нинішнім керівництвом у Києві складно щось прогнозувати, нічого заперечувати не можна, — сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко. — Але всі ці речі беруться в розрахунок під час нашого військового планування, але ми сподіваємося, що до військового сценарію, зокрема на Донбасі, не дійде".

Зазначимо, що в Москві регулярно звинувачують Україну в підготовці до "широкомасштабної війни" і до "захоплення Криму", в "обстрілі мирних жителів Донбасу" тощо.

Масштабний спалах антиукраїнської риторики стався в квітні, коли представник України в Тристоронній контактній групі з Донбасу Олексій Арестович в ефірі одного з YouTube-каналів заявив, що на військових навчаннях країн НАТО "Defender Europe 2021", намічених на травень і червень нинішнього року, "буде обіграватися сценарій війни з Росією ". Арестович тоді сказав, що ця інформація відкрита, "ніхто нічого не приховує".

Навчання частково проходили і в Україні.

Командувач силами США в Європі й Африці генерал Крістофер Каволі говорив, що навчання дадуть можливість "відточити наші можливості разом із нашими союзниками і партнерами в стратегічно важливому Балканському і Чорноморському регіоні". За його словами, це потрібно для того, щоб бути готовими колективно реагувати на будь-яку кризу, який може виникнути в регіоні.

Прессекретар президента РФ заявляв, що "по периметру рубежів Росії йде підвищена активність збройних сил країн НАТО й окремих країн". Тим самим він виправдовував те, що Росія переміщує свої війська до Чорноморського регіону.

Відповіддю ж на навчання НАТО були спільні стратегічні навчання "Захід-2021", проведені Росією і Білоруссю з 10 по 15 вересня 2021 року. У них взяли участь майже 200 тис військових, до 760 одиниць техніки і 15 кораблів.

Кажуть в РФ і про "дипломатичну агресію" з боку України. Так віце-спікер кримського "парламенту" Володимир Бобков назвав український саміт "Кримська платформа" актом такої агресії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, українська сторона не запрошувала представників РФ до участі в саміті "Кримської платформи", але готова до діалогу з Росією про Крим.

Росіяни відповіли стандартно, мовляв "Крим є невід'ємною частиною Росії, що закріплено в новій редакції Конституції країни, тому участь російської сторони в саміті заперечується".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не заперечує можливості повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про це він заявив у вересні в процесі міжнародної конференції YES.

Раніше Фокус писав, чому блок НАТО не повинен стояти осторонь від конфлікту України і Росії.