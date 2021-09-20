МИД России: "Мы знаем о военных приготовлениях Киева"

Россияне говорят о "военных приготовлениях" Украины, сами проводят масштабные учения и стягивают войска, но надеются, что "разум возобладает".

Официальный представитель МИД РФ, отвечая на вопрос российского государственного агентства "РИА Новости", сказал, что в России знают о "военных приготовлениях Киева", знают о военной помощи, которую получает Украина от США и НАТО, но надеются, что "разум возобладает и до военного дела не дойдет".

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"С нынешним руководством в Киеве сложно что-то прогнозировать, ничего исключать нельзя, – сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. – Но все эти вещи принимаются в расчет при нашем военном планировании, но мы надеемся, что до военного сценария, в том числе на Донбассе, не дойдет".

Отметим, что в Москве регулярно обвиняют Украину в подготовке к "широкомасштабной войне" и к "захвату Крыма", в "обстрелах мирных жителей Донбасса" и т.п.

Масштабный всплеск антиукраинской риторики произошел в апреле, когда представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов заявил, что на военных учениях стран НАТО "Defender Europe 2021", намеченных на май и июнь нынешнего года, "будет обыгрываться сценарий войны с Россией". Арестович тогда сказал, что эта информация открытая, "никто ничего не скрывает".

Учения частично проходили и в Украине.

Командующий силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи говорил, что учения дадут возможность "отточить наши возможности вместе с нашими союзниками и партнерами в стратегически важном Балканском и Черноморском регионе". По его словам, это нужно для того, чтобы быть готовыми коллективно реагировать на любой кризис, который может возникнуть в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что "по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО и отдельных стран". Тем самым он оправдывал то, что Россия перемещает свои войска к Черноморскому региону.

Ответом же на учения НАТО были совместные стратегические учения "Запад-2021", проведенные Россией и Беларусью с 10 по 15 сентября 2021 года. В них приняли участие около 200 тыс военных, до 760 единиц техники и 15 кораблей.

Говорят в РФ и о "дипломатической агрессии" со стороны Украины. Так вице-спикер крымского "парламента" Владимир Бобков назвал украинский саммит "Крымская платформа" актом такой агрессии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, украинская сторона не приглашала представителей РФ к участию в саммите "Крымской платформы", но готова к диалогу с Россией о Крыме.

Россияне ответили стандартно, мол "Крым является неотъемлемой частью России, что закреплено в новой редакции Конституции страны, поэтому участие российской стороны в саммите исключено".

Напомним, президент Владимир Зеленский не исключает полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом он заявил в сентябре в ходе международной конференции YES.

Ранее Фокус писал, почему блок НАТО не должен стоять в стороне от конфликта Украины и России.