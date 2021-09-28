Кораблі НАТО проведуть спільні навчання з ВМС Грузії у водах Чорного моря

Групи кораблів входять у територіальні води Грузії на регулярній основі. Це другий візит кораблів НАТО в цьому році.

П'ять кораблів другої постійної протимінної групи НАТО увійшли в територіальні води Грузії. До складу підрозділу увійшли кораблі військово-морських сил Іспанії, Італії, Болгарії, Румунії і Туреччини. Про це інформує пресслужба Департаменту берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії.

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У повідомленні говориться, що візит бойових кораблів пов'язаний з проведенням спільних навчань НАТО та Департаменту берегової охорони Грузії.

"Візит кораблів другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) підтверджує підтримку Північноатлантичним альянсом курсу Грузії в бік вступу до НАТО. Тісна співпраця Грузії з НАТО зміцнює безпеку Чорного моря і сприяє стабільності в регіоні", — йдеться в повідомленні.

Навчання проводиться з метою оперативної сумісності військово-морських сил Грузії і Північноатлантичного Альянсу та проведення сертифікаційної оцінки груп з абордажу Департаменту берегової охорони.

Зазначається, що візити військово-морських сил НАТО в порти Грузії є наслідком співпраці двох сторін і мають регулярний характер.

[ + – ] Візит представників ВМС НАТО в Грузії

Це другі відвідини кораблів Альянсу грузинських територіальних вод за 2021 рік.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час візиту в Молдову виступив за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі.

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане в процесі Кримської платформи заявив, що Україна та Грузія стануть повноцінними членами Північноатлантичного Альянсу, як це було заявлено в процесі Бухарестського саміту НАТО в 2008 році.