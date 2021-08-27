"Давайте об'єднувати зусилля", — Зеленський про розширення НАТО в Чорноморському регіоні

Український президент також закликав Румунію і Молдову підвищити взаємодію в Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Молдову виступив за посилення НАТО в Чорному морі. Про це стало відомо з виступу на брифінгу президентів України, Молдови, Польщі та Румунії.

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За словами українського лідера, Україна виступила з ініціативою підвищити взаємодію причорноморських країн — Румунії та Молдови — в Чорному морі.

"Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань і тренувань. Давайте об'єднувати наші зусилля як дружні країни, які мають спільне минуле, як партнери, які однаково бачать майбутнє", — сказав Зеленський .

Він також заявив, що країнам варто об'єднати свої зусилля на шляху до євроінтеграції та інтеграції в НАТО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відправився в Молдову на честь 30-ї річниці незалежності країни. Однак літак президента не зміг вчасно приземлитися в Кишиневі через туман.

Раніше заступник генсекретаря НАТО заявив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу. При цьому, за словами посла Франції, в НАТО немає єдиного рішення про надання ПДЧ Україні, тому країні варто зосередитися на реформах.