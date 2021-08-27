"Давайте объединять усилия", - Зеленский о расширении НАТО в Черноморском регионе

Украинский президент также призвал Румынию и Молдову повысить взаимодействия в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Молдову выступил за усиление НАТО в Черном море. Об этом стало известно из выступления на брифинге президентов Украины, Молдовы, Польши и Румынии.

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По словам украинского лидера, Украина выступила с инициативой повысить взаимодействие причерноморских стран — Румынии и Молдове в Черном море.

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширения программ, совместных учений и тренировок. Давайте объединять наши усилия как дружные страны, которые имеют общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее", — сказал Зеленский.

Он также заявил, что странам стоит объединить свои усилия на пути к евроинтеграции и интеграции в НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский отправился в Молдову в честь 30-й годовщины независимости страны. Однако самолет президента не смог вовремя приземлиться в Кишиневе из-за тумана.

Ранее замгенсекретаря НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса. При этом по словам посла Франции, в НАТО нет единого решения о предоставлении ПДЧ Украине, поэтому стране стоит сосредоточиться на реформах.