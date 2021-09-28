Корабли НАТО проведут совместные учения с ВМС Грузии в водах Черного моря

Группы кораблей входят в территориальные воды Грузии на регулярной основе. Это второй визит кораблей НАТО в этом году.

Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО вошли в территориальные воды Грузии. В состав подраздиления вошли корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Об этом информирует пресс-служба Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.

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В сообщении говорится, что визит боевых кораблей связан с проведением совместных учений НАТО и Департамента береговой охраны Грузии.

"Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в сторону вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе", – говорится в сообщении.

Учения будут проводится с целью оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и Североатлантического Альянса и проведения сертификационной оценки групп по абордажу Департамента береговой охраны.

Отмечается, что визиты военно-морских сил НАТО в порты Грузии является следствием сотрудничества двух сторон и имеют регулярный характер.

[ + – ] Визит представителей ВМС НАТО в Грузию

Это второе посещение кораблей Альянса грузинских территориальных вод за 2021 год.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Молдову выступил за усиление присутствия сил НАТО в Черном море.

Замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе Крымской платформы заявил, что Украина и Грузия станут полноценными членами Североатлантического Альянса, как это было заявлено в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году.