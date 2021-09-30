На сході Африки помер 127-річний чоловік: перед смертю він розкрив секрет довголіття

Хоча офіційно вважається, що Натабай Тінсієв помер у віці 127 років, його онук стверджує, що чоловік був на 10 років старше.

У південноафриканській країні Еритрея помер чоловік, якого його ж родичі називали "найстарішою людиною на Землі". Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

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Згідно з церковними записами, Натабай Тінсієв з віддаленого гірського села народився 127 років тому. У свою чергу, його онук — Зере Натабай — вважає, що в записах зазначено рік хрещення, а сам його дід був старше на 10 років, тобто народився в 1884 році. Як аргумент він наводить той факт, що в ті далекі часи священикам рідко вдавалося дістатися до місць, де народився Натабай Тінсієв, а тому батькам часто доводилося десятиліттями чекати на хрещення своїх дітей.

Коли Тінсієв був живий, він розповів своєму онукові про секрет свого довголіття. Головним для цього він назвав "терпіння, щедрість і життя, повне радості".

Журналісти зазначають, що місцевий католицький священик підтвердив наявність запису про хрещення Тінсієва, згадавши, як у 2014 році відзначалося 120-річчя чоловіка.

Родичі покійного вже звернулися до Книги рекордів Гіннеса, щоб визнали рекорд члена їхньої сім'ї.

Фокус раніше писав про те, що в Туреччині відсвяткувала свій день народження найстарша жителька Землі, 119-річна Секер Арслан. Жінка, згідно з документами, з'явилася на світ 27 червня 1902 року за 21 рік до проголошення Турецької республіки в 1923 році Мустафою Кемалем Ататюрком.

Нагадаємо також, що в США, в штаті Північна Кароліна, померла найстаріша американка — 116-річна Хестер Форд.