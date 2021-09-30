На востоке Африки умер 127-летний мужчина: перед смертью он раскрыл секрет долголетия

Хотя официально считается, что Натабай Тинсиев умер в возрасте 127 лет, его внук утверждает, что мужчина был на 10 лет старше.

В восточноафриканской стране Эритрея умер мужчина, которого его же родственники называли "самым старым человеком на Земле". Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно церковным записям, Натабай Тинсиев из отдаленной горной деревни родился 127 лет назад. В свою очередь, его внук — Зере Натабай — считает, что в записях указан год крещения, а сам его дед был старше на 10 лет, то есть родился в 1884 году. В качестве аргумента он приводит тот факт, что в те далекие времена священникам редко удавалось добраться до мест, где родился Натабай Тинсиев, а потому родителям зачастую приходилось десятилетиями ждать крещения своих детей.

Когда Тинсиев был жив, он рассказал своему внуку о секрете своего долголетия. Главным для этого он назвал "терпение, щедрость и жизнь, полную радости".

Журналисты отмечают, что местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении Тинсиева, вспомнив, как в 2014 году отмечалось 120-летие межчины.

Родственники покойного уже обратились к Книге рекордов Гиннеса, чтобы признали рекорд члена их семьи.

Фокус ранее писал о том, что в Турции отпраздновала свой день рождения старейшая жительница Земли, 119-летняя Секер Арслан. Женщина, согласно документам, появилась на свет 27 июня 1902 года, за 21 год до провозглашения Турецкой республики в 1923 году Мустафой Кемалем Ататюрком.

Напомним также, что в США, в штате Северная Каролина, скончалась старейшая американка – 116-летняя Хестер Форд.