На востоке Африки умер 127-летний мужчина: перед смертью он раскрыл секрет долголетия
Хотя официально считается, что Натабай Тинсиев умер в возрасте 127 лет, его внук утверждает, что мужчина был на 10 лет старше.
В восточноафриканской стране Эритрея умер мужчина, которого его же родственники называли "самым старым человеком на Земле". Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Согласно церковным записям, Натабай Тинсиев из отдаленной горной деревни родился 127 лет назад. В свою очередь, его внук — Зере Натабай — считает, что в записях указан год крещения, а сам его дед был старше на 10 лет, то есть родился в 1884 году. В качестве аргумента он приводит тот факт, что в те далекие времена священникам редко удавалось добраться до мест, где родился Натабай Тинсиев, а потому родителям зачастую приходилось десятилетиями ждать крещения своих детей.
Когда Тинсиев был жив, он рассказал своему внуку о секрете своего долголетия. Главным для этого он назвал "терпение, щедрость и жизнь, полную радости".
Журналисты отмечают, что местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении Тинсиева, вспомнив, как в 2014 году отмечалось 120-летие межчины.
Родственники покойного уже обратились к Книге рекордов Гиннеса, чтобы признали рекорд члена их семьи.
Фокус ранее писал о том, что в Турции отпраздновала свой день рождения старейшая жительница Земли, 119-летняя Секер Арслан. Женщина, согласно документам, появилась на свет 27 июня 1902 года, за 21 год до провозглашения Турецкой республики в 1923 году Мустафой Кемалем Ататюрком.
Напомним также, что в США, в штате Северная Каролина, скончалась старейшая американка – 116-летняя Хестер Форд.