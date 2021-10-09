Число жертв обвалення житлового будинку в Батумі зросло до восьми (фото, відео)

Будинок обвалився через пошкодження несучої стіни при проведенні ремонту на першому поверсі.

Рятувальники витягли з-під завалів під'їзду житлового будинку в центрі Батумі (Грузія), що обрушився напередодні, тіла ще двох осіб: жінки і її 11-річної дитини. Тим самим, загальне число жертв зросло до восьми. Семеро людей загинули безпосередньо під час катастрофи, і одна жінка померла в лікарні, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Врятований з під завалів 37-річний чоловік зараз знаходиться в реанімації на штучній вентиляції легенів.

Рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини, яка може перебувати під уламками будинку.

У Грузії 11 жовтня оголошено день жалоби.

Нагадаємо, в полудень 8 жовтня обвалився під'їзд 5-поверхового житлового будинку (з двома поверхами надбудови). Будинок був побудований в кінці 1970-х, в частині, яка обрушилася, було 15 квартир.

У зв'язку з обваленням будинку затримано трьох осіб: 46-річного власника квартири на першому поверсі і двоїч робітників, які вели ремонтні роботи і, імовірно, пошкодили несучу стіну будівлі. Їм може загрожувати до десяти років в'язниці.

За словами міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, число затриманих може зрости.

Раніше Фокус писав про те, що американський інженер-консультант Френк Морабіто попереджав про критичний стан будинку Champlain Towers за 2,5 року до його обвалення в передмісті Майамі. Влада розробила проєкт реконструкції, але не встигли його реалізувати.

У липні фасад історичного житлового будинку обрушився на тротуар в центрі Одеси.