Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до восьми (фото, видео)

Дом рухнул из-за повреждения несущей стены при проведении ремонта на первом этаже.

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда жилого дома в центре Батуми (Грузия) тела еще двух человек: женщины и ее 11-летнего ребенка. Тем самым, общее число жертв выросло до восьми. Семь человек погибли непосредственно при катастрофе, и одна женщина скончалась в больнице, сообщают местные СМИ.

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Спасенный из под завалов 37-летний мужчина сейчас находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Спасатели продолжают поиски еще одного человека, который может находиться под обломками дома.

В Грузии 11 октября объявлен день траура.

Напомним, в полдень 8 октября обрушился подъезд 5-этажного жилого дома (с двумя этажами надстройки). Дом был построен в конце 1970-х, в его обрушившейся части было 15 квартир.

В связи с обрушением дома задержаны три человека: 46-летний владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену здания. Им может грозить до десяти лет тюрьмы.

По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, число задержанных может возрасти.

Ранее Фокус писал о том, что американский инженер-консультант Фрэнк Морабито предупреждал о критическом состоянии дома Champlain Towers за 2,5 года до его обрушения в пригороде Майами. Власти разработали проект реконструкции, но не успели его реализовать.

В июле фасад исторического жилого дома обрушился на тротуар в центре Одессы.