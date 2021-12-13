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Американський університет звільнив професора, який переплутав імена двох темношкірих студентів

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викладач, звільнений

Свою помилку викладач пояснив "помутнінням розуму" та написав студентам вибачення на дев'яти аркушах.

Університет Фордхем звільнив 46-річного професора Крістофера Трогана, який переплутав імена темношкірих студентів. Через два дні після інциденту його усунули від службових обов'язків і розпочали службове розслідування, а ще через місяць — звільнили, повідомляє ресурс Dailymail.

Після помилки професор надіслав електронний лист на дев'яти аркушах, адресований всьому курсу, на якому навчалися темношкірі студенти.

У ньому Крістофер Троган вибачався, виправдовувався "помутнінням розуму" і тим, що переплутані студенти увійшли в клас після початку заняття, коли він уже читав лекцію.

"Від вашої відповіді залежить, чи зможу я бути вашим викладачем наступного тижня. Усе залежить від вас", — звернувся до учнів лектор.

Варто зазначити, що саме цей лист і став головною причиною звільнення. Після його написання керівництво університету попросило викладача припинити спілкування зі студентами, а незабаром — піти з посади. Про це повідомив сам Троган, розповівши, що університет звинуватив його у нестачі комунікативних навичок у процесі спілкування.

Цікаво, що думки переплутаних студентів розділилися. Один із них каже, що професор і раніше неправильно називав його ім'я, і це ображало учня.

"Я відчував неповагу, почувався непочутим, тому що щоразу, коли він плутав моє ім'я, я його поправляв, але він відмахувався. Йому було все одно", — розповів він.

Другий студент тепло відгукується про викладача, не ображається на нього і здивований звільненням.

Керівництво університету не коментує ситуацію, посилаючись на те, що кадрові питання не обговорюються закладом.

При цьому сам Крістофер Троган теж належить до меншин — він одружується з чоловіком. Їхні фото з весільної подорожі на Балі розміщені на сайті фотографа.

викладач, США

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