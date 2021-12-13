Американский университет уволил профессора, перепутавшего имена двух темнокожих студентов

Свою ошибку преподаватель объяснил "помутнением разума" и написал студентам извинения на девяти листах

Университет Фордхэм уволил 46-летнего профессора Кристофера Трогана, который перепутал имена темнокожих студентов. Через два дня после инцидента его отстранили от служебных обязанностей и начали служебное расследование, а еще через месяц — уволили, сообщает ресурс Dailymail.

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После допущенной ошибки профессор отправил электронное письмо на девяти листах, адресованное всему курсу, на котором учились темнокожие студенты.

В нем Кристофер Троган приносил извинения, оправдывался "помутнением разума" и тем, что перепутанные студенты вошли в класс после начала занятия, когда он уже читал лекцию.

"От вашего ответа зависит, смогу я или нет быть вашим преподавателем на следующей неделе. Все зависит от вас", — обратился к учащимся лектор.

Примечательно, что именно это письмо и послужило главной причиной увольнения. После его написания руководство университета попросило преподавателя прекратить какое-либо общение со студентами, а вскоре — уйти с должности. Об этом сообщил сам Троган, рассказав, что университет обвинил его в недостатке коммуникативных навыков при общении .

Интересно, что мнения перепутанных студентов разделились. Один из них говорит, что профессор и раньше неправильно называл его имя и это обижало учащегося.

"Я чувствовал неуважение, чувствовал себя неуслышанным, так как каждый раз, когда он путал мое имя, я его поправлял, но он отмахивался. Ему было все равно", — рассказал он.

Второй же студент тепло отзывается о преподавателе, не в обиде на него и удивлен увольнением.

Руководство университета не комментирует ситуацию, ссылаясь на то, что кадровые вопросы заведением не обсуждаются.

При этом, сам Кристофер Троган тоже относится к меньшинствам — он состоит в браке с мужчиной. Их фотографии со свадебного путешествия на Бали размещены на сайте фотографа.

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