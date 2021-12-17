Названо незвичайний улюблений різдвяний фільм королеви Великої Британії

За словами актора Браяна Блессіда, королева дивиться його щороку на Різдво зі своїми онуками та правнуками.

Кожен має улюблений фільм, який він любить дивитися на Різдво. І якщо для більшості це старі добрі фільми, в яких трапляються дива, такі як "Один вдома", то королева Великобританії Єлизавети II має досить незвичайний фільм для створення атмосфери Різдва, пише The Mirror.

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Знаменитий британський актор Браян Блессід заявив, що це класика наукової фантастики, фільм "Флеш Гордон" (1980), у якому він зіграв роль принца Валтана. Цю картину зазвичай не пов'язують зі святом.

За словами актора Блессіда, королева дивиться його щороку на Різдво зі своїми онуками та правнуками.

Декілька років тому актор на Yahoo Movies заявив, що цей фільм дуже любить Її Величність, повідомляє видання.

"Це улюблений фільм королеви. Вона дивиться його зі своїми онуками на Різдво", — заявив актор та уточнив, що це йому сказала сама королева.

Потім він додав, зображуючи королеву: "Ви знаєте, ми весь час дивимося Флеша Гордона, я та онуки. І якщо ви не заперечуєте, у мене тут онуки, не могли б ви сказати: "Гордон живий"?".

"Гордон живий" — це класична фраза, яку персонаж Браяна вигукує у фільмі 1980 року — і навіть зараз актор каже, що люди досі просять його вимовити крилату фразу.

Актор і монарх, як відомо, зустрічалися у 2016 році, коли вона нагородила його орденом Британської імперії на церемонії в Букінгемському палаці.

Раніше Фокус повідомляв, що королева Великобританії дзвонить по телефону лише двом людям, і це не сини.

Також уже другий рік поспіль королева Великобританії Єлизавета II скасовує передріздвяний сімейний обід через зростання захворюваності на COVID-19 у країні.

Таке рішення має попереджувальний характер, оскільки вважається, що захід міг стати загрозою для багатьох людей.