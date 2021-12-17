Назван необычный любимый рождественский фильм королевы Великобритании

По словам актера Брайана Блессида, королева смотрит его каждый год на Рождество со своими внуками и правнуками.

У каждого есть любимый фильм, который он любить смотреть на Рождество. И если для большинства это старые добрые фильмы, в которых случаются чудеса, такие как "Один дома", то у королевы Великобритании Елизаветы II довольно необычный фильм для создания атмосферы Рождества, пишет The Mirror.

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Знаменитый британский актер Брайан Блессид заявил, что это классика научной фантастики, фильм "Флэш Гордон" (1980), в котором он сыграл роль принца Валтана. Эту картину обычно не связывают с праздником.

По словам актера Блессида, королева смотрит его каждый год на Рождество со своими внуками и правнуками.

Несколько лет назад актер на Yahoo Movies заявил, что этот фильм очень любит Ее Величество, сообщает издание.

"Это любимый фильм королевы. Она смотрит его со своими внуками на Рождество", — заявил актер и уточнил, что это ему сказала сама королева.

Затем он добавил, изображая королеву: "Вы знаете, мы все время смотрим Флэша Гордона, я и внуки. И если вы не возражаете, у меня здесь внуки, не могли бы вы сказать: "Гордон жив"?".

"Гордон жив" — это классическая фраза, которую персонаж Брайана выкрикивает в фильме 1980 года — и даже сейчас актер говорит, что люди все еще просят его произнести крылатую фразу.

Актер и монарх, как известно, встречались в 2016 году, когда она наградила его орденом Британской империи на церемонии в Букингемском дворце.

Ранее Фокус сообщал, что королева Великобритании звонит по телефону только двоим людям, и это не сыновья.

Также уже второй год подряд королева Великобритании Елизавета II отменяет предрождественский семейный обед из-за роста заболеваемости на COVID-19 в стране.

Такое решение носит предупредительный характер, поскольку считается, что мероприятие могло стать угрозой для слишком многих людей.