UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Назван необычный любимый рождественский фильм королевы Великобритании

256
королева Елизавета II, Рождество, королева Великобритании
Назван необычный любимый рождественский фильм королевы

По словам актера Брайана Блессида, королева смотрит его каждый год на Рождество со своими внуками и правнуками.

У каждого есть любимый фильм, который он любить смотреть на Рождество. И если для большинства это старые добрые фильмы, в которых случаются чудеса, такие как "Один дома", то у королевы Великобритании Елизаветы II довольно необычный фильм для создания атмосферы Рождества, пишет The Mirror.

Знаменитый британский актер Брайан Блессид заявил, что это классика научной фантастики, фильм "Флэш Гордон" (1980), в котором он сыграл роль принца Валтана. Эту картину обычно не связывают с праздником.

По словам актера Блессида, королева смотрит его каждый год на Рождество со своими внуками и правнуками.

Несколько лет назад актер на Yahoo Movies заявил, что этот фильм очень любит Ее Величество, сообщает издание.

"Это любимый фильм королевы. Она смотрит его со своими внуками на Рождество", — заявил актер и уточнил, что это ему сказала сама королева.

Затем он добавил, изображая королеву: "Вы знаете, мы все время смотрим Флэша Гордона, я и внуки. И если вы не возражаете, у меня здесь внуки, не могли бы вы сказать: "Гордон жив"?".

"Гордон жив" — это классическая фраза, которую персонаж Брайана выкрикивает в фильме 1980 года — и даже сейчас актер говорит, что люди все еще просят его произнести крылатую фразу.

Актер и монарх, как известно, встречались в 2016 году, когда она наградила его орденом Британской империи на церемонии в Букингемском дворце.

Ранее Фокус сообщал, что королева Великобритании звонит по телефону только двоим людям, и это не сыновья.

Также уже второй год подряд королева Великобритании Елизавета II отменяет предрождественский семейный обед из-за роста заболеваемости на COVID-19 в стране.

Такое решение носит предупредительный характер, поскольку считается, что мероприятие могло стать угрозой для слишком многих людей.