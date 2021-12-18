У США водія вантажівки засудили до 110 років ув'язнення за смертельну ДТП

Під час інциденту зіштовхнулося 28 автомобілів. Визнаний винним кубинець на суді заявив, що у його фури відмовили гальма і "нічого не можна було вдіяти".

В американському штаті Колорадо 26-річний кубинець Рогель Агілера-Медерос був засуджений до 110 років в'язниці за смертельну ДТП із чотирма загиблими та шістьма пораненими. Водій стверджує, що у його вантажівки відмовили гальма і він допустив аварію ненавмисно. Про це повідомляє ВВС.

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Інцидент стався 25 квітня 2019 року неподалік Денвера. Чоловік перевозив на вантажівці компанії деревину, рухаючись магістраллю зі швидкістю 137 кілометрів на годину. Як зазначають журналісти, на ділянці дороги, де сталася аварія, максимально допустима швидкість становить 72 кілометри на годину через крутий спуск.

Як встановило слідство, під час ДТП з вини кубинця один за одним зіткнулися 28 автомобілів. У деяких з них було пошкоджено бензобаки, через що виникла величезна пожежа, яка охопила кілька транспортних засобів та розплавила ділянку дороги.

Присяжні визнали водія винним у скоєнні смертельної ДТП, навмисному нападі, замаху на навмисний напад, необережному керуванні та інших правопорушеннях.

Сам підсудний під час засідання стверджував, що гальма на його вантажівці вийшли з ладу, проте сторона звинувачення наполягала на тому, що водій міг звернути з дороги та уникнути зіткнення. Обвинувачений розплакався під час оголошення вироку та вибачився перед сім'ями загиблих та постраждалих, просячи про прощення.

"Мої гальма вийшли з ладу. Водії вантажівок підтвердять, що коли відмовляють гальма, нічого не вдієш… Я не вбивця. Я не вбивця. Коли я дивлюся на мої звинувачення, ми говоримо про вбивцю, а це не я. Я ніколи за всю своє життя не думав про те, щоб завдати комусь шкоди", — сказав Агілера-Медерос.

У судових матеріалах зазначається, що водій не перебував під впливом алкоголю чи наркотичних речовин, також раніше він не притягувався до відповідальності за порушення закону. Проте, згідно із законодавством штату Колорадо, винний повинен відбути щонайменше по 10 років терміну за кожен зі своїх злочинів послідовно, у зв'язку з чим суддя Брюс Джонс засудив кубинця до 110 років ув'язнення.

"Я запевняю, якби була моя воля, я б не виносив такий вирок", — сказав суддя.

Один із родичів загиблих, Дуейн Бейлі, повідомив журналістам, що він згоден із вироком: "Він прийняв свідоме і навмисне рішення, що його життя важливіше, ніж чиєсь інше на магістралі того дня".

Гейдж Еванс, вдова ще однієї жертви, повідомила місцевому телебаченню, що вона "з полегшенням" дізналася про вирок і водій заслуговує на таке покарання.

Цей випадок викликав бурхливі дебати у Сполучених Штатах. Вже понад 3,6 млн осіб підписали петицію з вимогою від губернатора штату Колорадо Джареда Поліса посприяти пом'якшенню вироку.

За даними Denver Post, Агілера-Медерос "засуджений до вдвічі більшого терміну, ніж деякі вбивці з Колорадо".

Зазначимо, що максимальною санкцією за ДТП зі смертельним наслідком, скоєне нетверезим водієм в Україні, є 12 років позбавлення волі. Наприклад, винуватцям смертельної аварії, що сталася у 2017 році у Харкові, Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, суд визначив покарання у вигляді 10 років в'язниці.

Також Фокус писав про ДТП у Болгарії, яке забрало життя понад 40 людей.