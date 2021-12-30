Заради медиків, педагогів і військових: у Чехії вирішили на рік заморозити зарплату чиновників

Відповідно до рішення уряду, зарплату чиновників заморозять на 12 місяців. Це дозволить підвищити виплати соцпрацівникам на 2-6%, що становитиме близько 27 євро.

Кабінет Міністрів Чехії має намір рік не підвищувати зарплати чиновників і депутатів. Це дозволить перенаправити фінанси для підвищення окладів медикам, учителям, військовим, поліцейським і пожежникам, повідомляє чеське видання Forum 24.

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"Ми хочемо допомогти цілеспрямовано тим людям, які страждають від високих цін на енергоносії", — пояснив голова чеського уряду Петр Фіала.

Згідно з рішенням чеського Кабміну, на 12 місяців заморозять зарплати керівників країни, міністерств і відомств, а також чиновників. За рахунок коштів, що звільнилися, одночасно будуть підвищені оклади медиків, працівників соціальної сфери, педагогів і військовослужбовців. Зарплати цих категорій планують підняти від 2 до 6%, що в середньому становитиме близько 27 євро.

"Зарплати чиновників у держсекторі зараз на 15% вищі, ніж у приватному. Це нездорово, платники податків цього вже не розуміють, і наш хід — зблизити зарплати. Ми розглядаємо це як антиінфляційний крок", — сказав міністр фінансів Чехії Збінек Станюра.

Крім того, Кабмін Чехії ухвалив рішення про те, що всім сім'ям, які мають заборгованість із плати за комунальні послуги, буде виплачено разову допомогу. Заявники, які бажають отримати допомогу, повинні будуть вказати розмір своїх доходів і витрати на житло. Причому до графи видатків можна буде віднести плату за оренду або виплати банку за іпотеку.

Водночас із першого дня нового року для мешканців України підвищується плата за водопостачання. Національний регулятор схвалив зміну тарифів для 45 комунальних підприємств, які займаються водопостачанням. Найбільше доведеться платити за водопостачання мешканцям Запоріжжя: 54,63 грн за кубометр без урахування ПДВ. А у Києві плата зросте до 25,32 грн.

Раніше Фокус повідомляв про обіцянки президента Зеленського, що з 1 січня 2022 року мінімальна зарплата медичних працівників становитиме 20 тисяч гривень.