Ради медиков, педагогов и военных: в Чехии решили на год заморозить зарплату чиновников

Согласно решению правительства, зарплату чиновников заморозят на 12 месяцев. Это позволит поднять выплаты соцработникам на 2-6%, что составит около 27 евро.

Кабинет Министров Чехии намеревается год не повышать зарплаты чиновников и депутатов. Это позволит перенаправить финансы для повышения окладов медикам, учителям, военным, полицейским и пожарным, сообщает чешское издание Forum 24.

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"Мы хотим помочь целенаправленно тем людям, которые страдают от высоких цен на энергоносители", — объяснил глава чешского правительства Петр Фиала.

Согласно решению чешского Кабмина, на 12 месяцев заморозят зарплаты руководителей страны, министерств и ведомств, а также чиновников. За счет освободившихся средств одновременно будут повышены оклады медиков, работников социальной сферы, педагогов и военнослужащих. Зарплаты этих категорий планируют поднять от 2 до 6%, что в среднем составит около 27 евро.

"Зарплаты чиновников в госсекторе сейчас на 15% выше чем в частном. Это нездорово, налогоплательщики этого уже не понимают, и наш ход — сблизить зарплаты. Мы рассматриваем это как антиинфляционный шаг", — сказал министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Кроме того, Кабмин Чехии принял решение о том, что всем семьям, имеющим задолженность по плате за коммунальные услуги, будет выплачено разовое пособие. Заявители, желающие получить пособие должны будут указать размер своих доходов и расходы на жилье. При чем в графу расходов можно будет отнести плату за аренду или выплаты банку за ипотеку.

В то же время с первого дня нового года для жителей Украины повышается плата за водоснабжение. Национальный регулятор одобрил изменение тарифов для 45 коммунальных предприятий, занимающихся водоснабжением. Больше всего придется платить за водоснабжение жителям Запорожья: 54,63 грн за кубометр без учета НДС. А в Киеве плата вырастет до 25,32 грн.

Ранее Фокус сообщал об обещаниях президента Зеленского, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата медицинских работников будет составлять 20 тысяч гривен.