В Австралії продуктовий дефіцит: через пандемію спорожніли полиці магазинів

Супермаркети зазнають величезних перебої з доставкою продуктів через порушення ланцюга поставок. Водночас не вистачає персоналу — продавці та водії масово йдуть на самоізоляцію.

У новому році Австралія досягла позначки в понад 500 000 випадків захворювання COVID-19 з початку пандемії. Через це в країні почалися проблеми з персоналом у сфері логістики та продажу. Це безпосередньо вплинуло на асортимент товарів у найбільших супермаркетах країни — почалася серйозна нестача продуктів харчування, повідомляє The Guardian.

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Усі великі супермаркети Австралії зазнають перебоїв з поставками фруктів, овочів та м'яса. Покупці повідомляють також про відсутність напоїв та туалетного паперу. Найбільша торгова мережа країни Woolworths перепросила перед клієнтами за відсутність продуктів, оскільки розподільні центри постачальників у Сіднеї припинили свою роботу.

"Наразі в нас виникають затримки з доставкою деяких наших товарів до магазинів через порушення ланцюжків постачання", — заявили представники компанії.

Слідом за колегами перепросив перед громадянами австралійський торговий гігант — мережа маркетів Coles Supermarkets. Вони також акцентували увагу на кадровому голоді, спричиненому епідеміологічними обмеженнями.

"Усе більше членів команди повинні ізолюватися через коронавірус, будучи на карантині або поки вони чекають на результати аналізів", — сказав представник мережі.

Проблема ускладнюється закриттям деяких заводів за кордоном, збільшенням вартості місцевих перевезень та палива. Ті товари, які вдається доставити покупцям, часто неможливо розвантажити — відсутні вантажні піддони, оскільки деревина також стала дефіцитом. До того ж на робочих місцях через пандемію немає операторів вантажних машин.

"Ми працюємо з нашими постачальниками та іншими зацікавленими сторонами над вирішенням питань з постачання, включаючи наявність піддонів для відвантаження та вирішення транспортної проблеми", — заявили в Coles Supermarkets.

Не змогли уникнути кризи і маркети Aldi — німецької мережі, яка налічує понад 10 тисяч магазинів у 20 країнах світу, зокрема й Австралії. Їхній представник заявив, що компанія вже розробила плани експрес-тестування персоналу для уникнення відсутності працівників на робочих місцях.

За даними Союзу транспортників Австралії, щодня відсутні від третини до половини транспортних працівників країни, що призводить до перебоїв з поставками. Національний секретар профспілок Майкл Кейн повідомив, що уряду країни було надіслано листа з проханням не відправляти водіїв у домашню ізоляцію, а натомість забезпечити їх експрес-тестами.

"Водії доставляють експрес-тести для продажу на полицях супермаркетів та аптек, але вони, як і більшість австралійців, не можуть отримати до них доступу самі", — обурився голова профспілок.

Зазначимо, що експрес-тести на антитіла до коронавірусу в Австралії масового розкуповуються за кілька годин після того, як потрапили на прилавок. Їхній дефіцит у країні настільки гострий, що навіть найбільший ритейлер меблів та товарів для дому Harvey Norman почав продавати експрес-тести, але й вони швидко закінчилися.

Нагадаємо, раніше Австралія підписала контракт із США на постачання танків та бронетехніки на $2,5 млрд. Австралійська армія отримає 75 танків Abrams останньої модифікації, а також різні штурмові машини та мостоукладачі.

А в Японії через дефіцит картоплі McDonald's зменшив порції картоплі фрі. Затримки з постачанням картоплі відбулися через кризу глобального ланцюжка постачання, викликаної пандемією коронавірусу.