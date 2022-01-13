Алія Назарбаєва висловила співчуття сім'ям загиблих і подякувала за підтримку, надану її батькові та наказала казахстанцям берегти себе.

Алія Назарбаєва, наймолодша дочка першого президента Казахстану, вперше прокоментувала народні протести в країні. Вона висловила жаль через жертв і загиблих людей та висловила співчуття сім'ям усіх загиблих на своїй сторінці у Facebook.

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"Нехай цей жорстокий урок для всіх нас стане останнім у нашій історії. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час", — написала дочка казахстанського правителя.

Крім того, Назарбаєва подякувала всім, хто надав підтримку її батькові.

"Дякую вам за моральну підтримку мого батька прямо зараз, він отримує багато повідомлень у ці дні від мешканців різних регіонів", — повідомила вона.

У майбутньому Назарбаєва побажала країні миру та процвітання, а казахстанцям порадила берегти себе.

У нечисленних коментарях користувачі соцмережі висловлювали підтримку сім'ї казахстанського правителя, однак були іронічні висловлювання, що натякають на виїзд Назарбаєва з країни у перший день протестів.

Варто зазначити, що багато протестів у Казахстані проходили під гаслом "Старий, йди!". Протестанти вимагали фактичного уникнення влади Нурсултана Назарбаєва, який на той момент грав ключову роль в управлінні країною, хоча й пішов із посади президента.

Також варто зазначити, що 41-річна дочка казахського правителя після початку народного протесту вивезла з Казахстану особисті статки на суму $300 млн. На ці гроші Алія Назарбаєва придбала нерухомість у столиці Великобританії та розкішний приватний літак.

Крім того, зять Назарбаєва збудував розкішний маєток на місці сімейного маєтку принца Ендрю. Колишній маєток герцога Йоркського коштував Тимуру Кулібаєву 15 млн фунтів стерлінгів, що на 3 млн вище за початкову ціну. Будівництво нового будинку тривало 6 років.

Також журналістам вдалося встановити, що сім'я першого президента Казахстану багато років обзаводилася віллами, замками та маєтками по всьому світу — в Англії, Франції, Чехії, Швейцарії та ОАЕ.