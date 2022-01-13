Алия Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила за поддержку, оказанную ее отцу и приказала казахстанцам беречь себя.

Алия Назарбаева, младшая дочь первого президента Казахстана, впервые прокомментировала народные протесты в стране. Она высказала сожаление из-за жертв и погибших людей и выразила соболезнования семьям всех погибших на своей странице в Facebook.

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"Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", — написала дочь казахстанского правителя.

Кроме того, Назарбаева поблагодарила всех, оказавших за поддержку ее отцу.

"Благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", — сообщила она.

В будущем Назарбаева пожелала стране мира и процветания, а казахстанцам посоветовала беречь себя.

В немногочисленных комментариях пользователи соцсети высказывали поддержку семье казахстанского правителя, однако были и ироничные высказывания, намекающие на выезд Назарбаева из страны в первый день протестов.

Стоит отметить, что многие протесты в Казахстане проходили под лозунгом "Старик, уходи!". Протестанты требовали фактического ухода от власти Нурсултана Назарбаева, который на тот момент играл ключевую роль в управлении страной, хотя и ушел с поста президента.

Также стоит отметить, что 41-летняя дочь казахского правителя после начала народного протеста вывезла из Казахстана личное состояние на сумму $300 млн. На эти деньги Алия Назарбаева приобрела недвижимость в столице Великобритании и роскошный частный самолет.

Кроме того, зять Назарбаева построил роскошный особняк на месте семейного имения принца Эндрю. Бывшее имение герцога Йоркского обошлось Тимуру Кулибаеву в 15 млн. фунтов стерлингов, что на 3 млн. выше первоначальной цены. Постройка нового дома заняла 6 лет.

Также журналистам удалось установить, что семья первого президента Казахстана много лет обзаводилась виллами, замками и имениями по всему миру — в Англии, Франции, Чехии, Швейцарии и ОАЭ.