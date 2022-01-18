У Домінікані автобус з російськими туристами розбився у ДТП (відео)

Серед постраждалих є шестеро росіян, зокрема одна дитина. Чотирьох людей довелося госпіталізувати.

Сьогодні, 18 січня, у Домініканській Республіці екскурсійний автобус, у якому перебували російські туристи, зіткнувся з двома рейсовими автобусами. Водій одного з них загинув, ще 15 людей зазнали пошкоджень різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Tourinews.

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В автобусах перебували співробітники готелю та туристичної компанії, загиблим водієм був місцевий житель Розендо Реєс. Зазначається, що серед постраждалих туристів щонайменше шестеро людей — громадяни РФ, зокрема один неповнолітній. Відомо, що автобус прямував на екскурсію до Самани.

Представники туроператора ANEX Tour повідомили, що чотирьох їхніх клієнтів госпіталізовано, ще двоє отримали амбулаторне лікування, без госпіталізації. Зворотні рейси до РФ заплановані на 19 та 20 січня.

Нагадаємо, що в Буковелі туристи влаштували стрілянину та погрожували іншим постояльцям. За словами очевидців, туристи вистріляли дві обойми, на місці події поліція нарахувала близько 40 гільз.

Раніше Фокус повідомляв, що відпочивальники з України застрягли в Туреччині через самогубство їхнього товариша, разом з яким планувався похід Лікійською стежкою в Анталії. Громадян України тривалий час не випускали з країни через розслідування.