В Доминикане автобус с российскими туристами разбился в ДТП (видео)

Среди пострадавших есть шесть россиян, в том числе один ребенок. Четырех людей пришлось госпитализировать.

Сегодня, 18 января, в Доминиканской Республике экскурсионный автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с двумя рейсовыми автобусами. Водитель одного из них погиб, еще 15 человек получили повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщает Tourinews.

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В автобусах находились сотрудники отеля и туристической компании, погибшим водителем был местный житель Розендо Рейес. Отмечается, что среди пострадавших туристов по меньшей мере шесть человек — граждане РФ, в т.ч. один несовершеннолетний. Известно, что автобус направлялся на экскурсию в Саману.

Представители туроператора ANEX Tour сообщили, что четыре их клиента госпитализированы, еще двое получили амбулаторное лечение, без госпитализации. Обратные рейсы в РФ запланированы на 19 и 20 января.

Напомним, что в Буковеле туристы устроили стрельбу и угрожали другим постояльцам. По словам очевидцев, туристы выстреляли 2 обоймы, на месте происшествия полиция насчитала около 40 гильз.

Ранее Фокус сообщал, что отдыхающие из Украины застряли в Турции из-за самоубийства их товарища, вместе с которым планировался поход по Ликийской тропе в Анталии. Граждан Украины длительное время не выпускали из страны из-за продолжавшегося расследования.