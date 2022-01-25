Потужний снігопад у Туреччині та Греції: у Стамбулі скасовано авіарейси, на Криті — вихідний (фото)

Через негоду в Туреччині на трасах заблоковано авто та закрито університети, а в Греції люди добу провели на трасі.

Сильні снігопади в турецьких і грецьких містах паралізували рух громадського транспорту, роботу навчальних закладів і приватних підприємств. Як повідомляє видання Haber Turk, новий міжнародний аеропорт Стамбул припинив польоти.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Туреччина

З 24 січня через снігопади заблоковано значну частину Туреччини. Найбільше стихія торкнулася провінції Анкара, Коджаелі, Сакар'я, Баликесір, Бурса, Анталья, Конья, Караман, Адіаман, Малатія, Елязиг, Тунджелі, Ерзінджан, Бінгель та Діярбакир.

Рейси в аеропорту Стамбула призупинено до 00:00 26 січня. За словами прессекретаря Turkish Airlines Ях'ї Устюна, відповідні органи продовжують працювати над тим, щоб транспортні маршрути знову відкрили.

В аеропорту Стамбула продовжуються інтенсивні роботи з очищення злітно-посадкових смуг і робочих зон від снігу.

Губернатор курортного міста звернувся до місцевих жителів із проханням звільнити шосе та трасу Д-100 від автомобілів для прибирання снігу.

Зимова погода вирує навіть в Анталії, де вперше за 29 років випав сніг. Висота снігового покриву в районі Мармурового моря досягла 50-60 сантиметрів. Не обійшлося без пригод: так, на трасі Анталья-Конья зійшла лавина, дорогу накрили 3-метрові снігові маси:

Згідно з прогнозами синоптиків, у районі Мармурового та Чорного морів, Центральна, Східна та Південно-Східна Анатолія поки що залишаться у сніговому полоні. Очікується, що снігопади продовжаться у Стамбулі, Коджаелі, Сакар'ї, Баликесірі, Бурсі, високих районах Анталії, Коньї, Карамані, Адіамані, Малатьї, Елязизі, Тунджелі, Ерзінджані та Діярбакирі.

Греція

Через сильний снігопад влада Греції оголосила 25 січня вихідним днем. Сніг накрив Афіни, а також острови Санторіні та Міконос. Під сніговими заметами популярні курорти опинилися завдяки потужному шторму "Елпіс".

Як заявив міністр із питань кліматичної кризи та цивільного захисту Христос Стіліанідес, у вівторок організували вихідний день в Аттиці, на острові Евбея, в області Беотія, на островах Кіклади, Споради, Додеканес, а також на Криті. Ці регіони оголошені районами підвищеної небезпеки через екстремальні погодні умови та запровадження відповідних надзвичайних заходів.

Без електрики й інтернету через обрив дротів залишаються майже десяток районів Афін. Влада підключила рятувальників і військових для того, щоб евакуювати водіїв.

У країні працюють лише продуктові магазини, аптеки, лікарні, АЗС, а також служби, які сприяють подоланню наслідків негоди. Синоптики прогнозують, що снігопад у Греції триватиме як мінімум до середи, 26 січня.

Деякі заміські селища повністю відрізані від цивілізації, а снігоприбиральна техніка прочищає дороги.

Найбільші проблеми спостерігають на національній автотрасі Аттики одос, де застрягли майже п'ять тисяч водіїв і транспортних засобів. Люди були заблоковані протягом багатьох годин, а деякі майже добу.

[ + – ] На швидкісній автомагістралі "Аттики одос", що веде до Афінського міжнародного аеропорту, застрягли сотні машин

Нагадаємо, 24 січня у Греції через негоду закрили пункти вакцинації від коронавірусу. Також у США оголосили НС через зимовий шторм "Іззі". 145 тисяч людей лишилися без електрики.