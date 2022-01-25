Мощный снегопад в Турции и Греции: в Стамбуле отменены авиарейсы, на Крите - выходной (фото)

Из-за непогоды в Турции на трассах заблокированы авто и закрыты университеты, а в Греции люди сутки провели на трассе.

Сильные снегопады в турецкий и греческих городах парализовали движение общественного транспорта, работу учебных заведений и частных предприятий. Как сообщает издание Haber Turk, новый международный аэропорт Стамбул приостановил полеты.

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Турция

С 24 января из-за снегопадов заблокирована значительная часть Турции. Больше всего стихия затронула провинции Анкара, Коджаэли, Сакарья, Балыкесир, Бурса, Анталья, Конья, Караман, Адыяман, Малатья, Элязыг, Тунджели, Эрзинджан, Бингель и Диярбакыр.

Рейсы в аэропорту Стамбула приостановлены до 00:00 26 января. По словам пресс-секретаря Turkish Airlines Яхьи Устюна, соответствующие органы продолжают работать над тем, чтобы транспортные маршруты снова были открыты.

В аэропорту Стамбула продолжаются интенсивные работы по очистке взлетно-посадочных полос и рабочих зон от снега.

Губернатор курортного города обратился к местным жителям с просьбой освободить шоссе и трассу Д-100 от автомобилей для уборки снега.

Зимняя погода бушует даже в Антальи, где впервые за 29 лет выпал снег. Высота снежного покрова в районе Мраморного моря уже достигла 50-60 сантиметров. Не обошлось без происшествий: так, на трассе Анталья-Конья сошла лавина, дорогу накрыли 3-метровые снежные массы:

Согласно прогнозам синоптиков, в районе Мраморного и Черного морей, Центральная, Восточная и Юго-Восточная Анатолия пока останутся в снежном плену. Ожидается, что снегопады продолжатся в Стамбуле, Коджаэли, Сакарье, Балыкесире, Бурсе, высоких районах Анталии, Конье, Карамане, Адыямане, Малатье, Элязыге, Тунджели, Эрзинджане и Диярбакыре.

Греция

Из-за сильного снегопада власти Греции объявили 25 января выходным днем. Снег накрыл Афины, а также острова Санторини и Миконос. Под снежными заносами популярные курорты оказались благодаря мощному шторму "Элпис".

Как заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис, во вторник организовали выходной день в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. Эти регионы объявлены районами повышенной опасности из-за экстремальных погодных условий и введения соответствующих чрезвычайных мер.

Без электричества и интернета из-за обрыва проводов остаются около десятка районов Афин. Власти подключили спасателей и военных для того, чтобы эвакуировать водителей.

В стране работают только продуктовые магазины, аптеки, больницы, АЗС, а также службы, которые способствуют преодолению последствий непогоды. Синоптики прогнозируют, что снегопад в Греции продлиться как минимум до среды, 26 января.

Некоторые загородные поселки полностью отрезаны от цивилизации, а снегоуборочная техника прочищает дороги.

Самые большие проблемы наблюдают на национальной автотрассе Аттики одос, где застряли около пяти тысяч водителей и транспортных средств. Люди были заблокированы в течение многих часов, а некоторые — почти сутки.

[ + – ] На скоростной автомагистрали "Аттики одос", ведущей в Афинский международный аэропорт, застряли сотни машин

Напомним, 24 января в Греции из-за непогоды закрыли пункты вакцинации от коронавируса. Также в США объявили ЧС из-за зимнего шторма "Иззи". 145 тысяч человек остались без электричества.