У Європі з 1 лютого запроваджуються нові правила в'їзду для туристів: що потрібно знати

Цифровий сертифікат про вакцинацію COVID ЄС тепер буде основним і визначальним фактором при перетині кордонів країн ЄС.

Країни Євросоюзу домовилися про скоординований підхід до заходів безпеки щодо поїздок у зв'язку із COVID-19. Відповідно до нових правил, які були прийняті 25 січня 2022 року, дозвіл на в'їзд до країн ЄС для туристів тепер залежатиме не від країни, з якої приїжджають громадяни, а від їхнього особистого санітарного статусу. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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Нові рекомендації, які набудуть чинності з 1 лютого 2022 року, є відповіддю на значне збільшення кількості вакцинованих туристів і досить швидке поширення цифрового сертифікату ЄС COVID.

Зазначається, що обмежувальні заходи будуть застосовуватися з урахуванням стану здоров'я людини, а не через епідеміологічну ситуацію на регіональному рівні, за винятком тих випадків, де в регіонах буде зафіксовано підвищений рівень захворюваності, наприклад, у так званих "червоних зонах".

Це означає, що цифровий сертифікат COVID ЄС, виданий туристу, буде основним і визначальним фактором при перетині кордонів ЄС. У Раді ЄС також повідомили, що цей підхід буде застосовуватися до поїздок як на території Євросоюзу, так і за його межами.

"Мандрівники, які мають дійсний цифровий сертифікат COVID ЄС, не повинні зазнавати додаткових обмежень на вільне пересування", — йдеться в повідомленні.

Також із 1 лютого 2022 року набуде чинності й підзаконний акт, що вносить поправки до положень про цифрові сертифікати про вакцинацію. Якщо туристи не мають сертифікатів, після прибуття в ЄС вони повинні будуть здавати ПЛР-тест.

Раніше повідомлялося, що в додатку "Дія" з'явиться новий вид сертифікату, який свідчить про щеплення бустерною дозою від COVID-19. Новий документ про вакцинацію діятиме 270 календарних днів.

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюге заявив, що після хвилі штаму "Омікрон" у Європі очікується спад захворюваності на коронавірус, оскільки в більшості жителів європейських країн сформується колективний імунітет.