В Европе с 1 февраля вводятся новые правила въезда для туристов: что нужно знать

Цифровой сертификат о вакцинации COVID ЕС теперь будет основным и определяющим фактором при пересечении границ стран ЕС.

Страны Евросоюза договорились о скоординированном подходе к мерам безопасности в отношении поездок в связи с COVID-19. Согласно новым правила, которые были приняты 25 января 2022, разрешение на въезд в страны ЕС для туристов теперь будет зависеть не от страны, из который приезжают граждане, а от их личного санитарного статуса. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Новые рекомендации, которые вступят в силу с 1 февраля 2022, являются ответом на значительное увеличение количества вакцинированных туристов и достаточно быстрое распространение цифрового сертификата ЕС COVID.

Отмечается, что ограничительные меры будут применяться с учетом состояния здоровья человека, а не из-за эпидемиологической ситуации на региональном уровне, за исключением тех случаев, где в регионах будет зафиксирован повышенный уровень заболеваемости, например, в так называемых "красных зонах".

Это означает, что цифровой сертификат COVID ЕС, выданный туристу, будет основным и определяющим фактором при пересечении границ ЕС. В Совете ЕС также сообщили, что данный подход будет применяться к поездкам как на территории Евросоюза, так и за его пределами.

"Путешествующие, которые имеют действительный цифровой сертификат COVID ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", — говорится в сообщении.

Также с 1 февраля 2022 вступит в силу и подзаконный акт, вносящий поправки в положения о цифровых сертификатах о вакцинации. В случае если туристы не имеют сертификатов, по прибытии в ЕС они должны будут сдавать ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появится новый вид сертификата, который будет свидетельствовать о прививке бустерной дозой от COVID-19. Новый документ о вакцинации будет действовать 270 календарных дней.

Директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил, что после волны штамма "Омикрон" в Европе ожидается спад заболеваемости коронавирусом, поскольку у большинства жителей европейских стран сформируется коллективный иммунитет.