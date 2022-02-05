Рибальське судно викинуло 100 тисяч туш мертвої риби біля берегів Франції (фото, відео)

На думку французької екологічної організації Sea Shepherd, мертву рибу викинули в Атлантичний океан спеціально, щоб не переробляти.

Друге за величиною голландське рибальське судно у світі FV Margiris викинуло в Атлантичний океан біля берегів Франції понад 100 тисяч туш мертвої риби. Таким чином в океані утворився "килим" з мертвої риби, його відразу ж помітили екологічні організації. Група рибної промисловості PFA заявила, що викид риби в океан стався через розрив сітки. Влада Франції звернулася до Національного управління рибальства з проханням розслідувати подію. Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

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Французька екологічна організація опублікувала фото, на яких поверхня Атлантичного океану біля берегів Франції вкрита шаром путасу — риби, яку використовують для виготовлення рибних паличок, риб'ячого жиру та борошна. На думку екологів, мертву рибу викинули в океан не просто так, а щоб не відправляти її на перероблення. Така практика називається скиданням улову та заборонена в ЄС.

[ + – ] Фото: SEA SHEPGERD [ + – ] Фото: SEA SHEPHERD

Такі судна, як Margiris, використовують сітки довжиною більше одного кілометра, а обробка риби відбувається на борту. Як вважають екологи, голландське судно викинуло в океан понад 100 тисяч мертвих туш путасу. Однак у групі рибної промисловості PFA, представниця судна таку інформацію заперечує і заявила, що в них порвалася сітка, тому риба вивалилася в океан. За її словами, це "дуже рідкісний випадок".

Міністр морського флоту Франції Аннік Жірарден назвала викид мертвої риби в океан "шоковим" та звернулася до Національного управління рибальства з проханням розслідувати аварію.

Нагадаємо, в Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно FPSO Trinity Spirit. Це установка що плаває та може самостійно добувати нафту. Вибух стався 2 лютого. На борту перебувало 10 членів екіпажу, їхня доля поки що невідома. Команду моряків оголосили зниклими безвісти.

Раніше вантажне судно зі 130 нелегалами на борту затонуло біля берегів Мадагаскару. Причина аварії — судно отримало пробоїну в машинному відсіку і пішло на дно. Внаслідок чого 18 людей загинуло та 62 зникли безвісти. Для 45 людей вдалося врятуватися.