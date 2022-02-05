Рыболовное судно выбросило 100 тысяч туш мертвой рыбы возле берегов Франции (фото, видео)

По мнению французской экологической организации Sea Shepherd, мертвую рыбу выкинули в Атлантический океан специально — чтобы не перерабатывать.

Второе по величине голландское рыболовное судно в мире FV Margiris выбросило в Атлантический океан возле берегов Франции более 100 тысяч мертвых туш рыбы. Таким образом в океане образовался "ковер" из мертвой рыбы, его сразу же заметили экологические организации. Группа рыбной промышленности PFA заявила, что выброс рыбы в океан случился из-за разрыва сетки. Власти Франции обратились в Национальное управление рыболовства с просьбой расследовать происшествие. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

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Французская экологическая организация опубликовала фото, на которых поверхность Атлантического океана возле берегов Франции покрыта шаром путаса — рыбы, которую используют для изготовления рыбных палочек, рыбьего жира и муки. По мнению экологов, мертвую рыбу выкинули в океан не просто так, а для того, чтобы не отправлять ее на переработку. Такая практика сбросом улова и запрещена в ЕС.

[ + – ] Фото: SEA SHEPGERD [ + – ] Фото: SEA SHEPHERD

Такие судна, как Margiris используют сетки длиной более одного километра, а разделка рыбы происходит на борту. Как считают экологи, голландское судно выбросило в океан более 100 тысяч мертвых туш путаса. Однако в группе рыбной промышленности PFA, представительница судна такую информацию отрицает и заявила, что у них порвалась сетка, поэтому рыба вывалилась в океан. По ее словам, это "очень редкий случай".

Министр морского флота Франции Анник Жирарден назвала выброс мертвой рыбы в океан "шокирующим" и обратилась в Национальное управление рыболовства с просьбой расследовать аварию.

Напомним, в Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно FPSO Trinity Spirit. Это плавающая установка, которая может самостоятельно добывать нефть. Взрыв произошел 2 февраля. На борту находилось 10 членов экипажа, их судьба пока что неизвестна. Команду моряков обьявили пропавшими без вести.

Ранее грузовое судно с 130 нелегалами на борту затонуло возле берегов Мадагаскара. Причина крушения — судно получило пробоину в машинном отсеке и пошло ко дну. В результате чего 18 человек погибло и 62 пропали без вести. Для 45 человек удалось спастись.