Сербія поповнить резерви продуктів та палива через можливу війну в Україні

Сербія планує запастися консервами та горохом, а також дизелем та бензином. Усе це, за словами президента, на випадок "не дай Боже".

8 лютого президент Сербії Александар Вучич в ефірі телеканалу Happy TV заявив, що нинішньому розвитку його країни може завадити лише "велика світова криза", пише видання РІА-Новини.

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2 лютого відбулася зустріч президента Сербії Александара Вучича та посла України Олександра Александровича. Глава держави заявив, що Київ і Белград готують угоду про вільну торгівлю, робота над якою незабаром завершиться.

"Упевнений, що росіяни та українці, точніше росіяни та американці, знайдуть спільне мирне рішення. У мене немає страху за майбутнє Сербії та континенту", — сказав Вучич в ефірі місцевого телеканалу.

Президент Сербії зазначив, що все ж таки його команда відштовхується від найгіршого сценарію:

"Ми відштовхуємося від найгіршого можливого сценарію і сьогодні дали вказівку про поповнення резервів продуктів харчування. Усе для того, щоб на випадок "не дай Боже" у нас у запасі були сіль, борошно, олія, квасоля, горох, консерви, а також додаткові обсяги дизеля та бензину", — акцентував Александар Вучич.

Президент Сербії уточнив, що поповнення резервів у жодному разі не позначиться на зростанні державного боргу країни. Його вдається тримати лише на рівні менше 60% ВВП.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що до Румунії прибули перші військові із США для посилення НАТО. Загалом Штати направлять 3000 людей до Польщі та Румунії для посилення східного флангу. У свою чергу, Естонія та Німеччина передали Україні польовий шпиталь: на його розгортання потрібно лише 20 хвилин.