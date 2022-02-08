Сербия пополнит резервы продуктов и топлива из-за возможной войны в Украине

Сербия планирует запастись консервами и горохом, а также дизелем и бензином. Все это, по словам президента, на случай "не дай Бог".

8 февраля президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV заявил, что нынешнему развитию его страны может помешать только "большой мировой кризис", пишет издание РИА-Новости.

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2 февраля состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича и посла Украины Александра Александровича. Глава страны заявил, что Киев и Белград готовят соглашение о свободной торговле, работа над которым скоро завершится.

"Уверен, что русские и украинцы, точнее русские и американцы, найдут совместное мирное решение. У меня нет страха за будущее Сербии и континента", — сказал Вучич в эфире местного телеканала.

Президент Сербии отметил, что все же его команда отталкивается от худшего сценария:

"Мы отталкиваемся от худшего возможного сценария и сегодня дали указание о пополнении резервов продуктов питания. Все для того, чтобы на случай "не дай Бог" у нас в запасе были соль, мука, масло, фасоль, горох, консервы, а также дополнительные объемы дизеля и бензина", — акцентировал Александр Вучич.

Президент Сербии уточнил, что пополнение резервов ни в коем случае не должно отразиться на росте государственного долга страны. Его удается держать на уровне менее 60% ВВП.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Румынию прибыли первые военные из США для усиления НАТО. Всего Штаты направят 3000 человек в Польшу и Румынию для усиления восточного фланга. В свою очередь, Эстония и Германия передали Украине полевой госпиталь: на его разворачивание необходимо всего 20 минут.