Жириновського госпіталізували через коронавірус: політика підключили до апарату ШВЛ

За інформацією журналістів, у Жириновського уражено від 50% до 75% легенів, тому зараз він перебуває у Московській Центральній клінічній лікарні. Проте медики стверджують, що стан політика є стабільним.

Володимир Жириновський заразився COVID-19, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Про це розповіли люди близькі до ЛДПР, повідомляє Telegram-канал URA.RU.

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Наразі Жириновський знаходиться в московській Центральній клінічній лікарні, куди був госпіталізований через пневмонію 2 лютого 2022 року. Стан російського політика оцінюється як тяжкий.

До цього, Жириновський щепився від коронавірусу вісім разів. Російський вірусолог Віталій Звєрєв припускає, що політик міг так занапастити свій імунітет.

Російські ЗМІ повідомляють також, що у Володимира Жириновського уражено від 50 до 75 відсотків легенів. Співрозмовник видання "Эхо Москвы" відповів на прохання прокоментувати цю інформацію, що ситуація є дуже серйозною.

Що кажуть у МОЗ Росії?

"Лідера ЛДПР Володимира Жириновського було госпіталізовано 2 лютого в ЦКЛ із діагнозом ковід-омікрон. Його стан стабільний", — сказали в пресслужбі.

Також у МОЗ наголосили, що політику надається "вся необхідна медична допомога".

Центральна клінічна лікарня, куди доставили Жириновського, знаходиться під управлінням справами президента. Там інформацію щодо госпіталізації лідера Ліберально-демократичної партії коментувати відмовилися. У пресслужбі ЛДПР запевнили, що Жириновський почувається добре та продовжує працювати, проте не уточнили, де він знаходиться.

Наприкінці 2021 року Володимир Жириновський зазначав, що вісім разів прищепився від коронавірусу, вказуючи, що може стати єдиним, хто зробив стільки уколів за півтора роки.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Жириновський пропонував атакувати Україну в новорічну ніч приблизно о 4-5 годині ранку. Розрахунок він будував на тому, що серед українців у цей момент більшість буде напідпитку.

Також Жириновський збирався задушити Джорджа Сороса, але не наважився на цей крок, бо не мав із собою зброї.

Раніше Жириновський збирався піти з усіх посад, зокрема, з посади лідера партії ЛДПР, у 2036 році. Очолив партію Володимир Вольфович у 1990 році.