Жириновского госпитализировали из-за коронавируса: политика подключили к аппарату ИВЛ

По информации журналистов, у Жириновского поражено от 50% до 75% легких, поэтому сейчас он находится в Московской Центральной клинической больнице. Однако медики утверждают, что состояние политика стабильное.

Владимир Жириновский заразился COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали люди, близкие к ЛДПР, сообщает Telegram-канал URA.RU.

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В данный момент Жириновский находится в московской Центральной клинической больнице, куда был госпитализирован из-за пневмонии 2 февраля 2022 года. Состояние российского политика оценивается как тяжелое.

До этого, Жириновский прививался от коронавируса восемь раз. Российский вирусолог Виталий Зверев предполагает, что политик мог таким образом погубить свой иммунитет.

Российские СМИ сообщают также, что у Владимира Жириновского поражено от 50 до 75 процентов легких. Собеседник издания "Эхо Москвы" ответил на просьбу прокомментировать эту информацию, что ситуация очень серьезная.

Что говорят в Минздраве России?

"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон. Его состояние стабильное", — сказали в пресс-службе.

Также в Минздраве подчеркнули, что политику оказывается "вся необходимая медицинская помощь".

Центральная клиническая больница, куда доставили Жириновского, находится в ведении управления делами президента. Там информацию о госпитализации лидера Либерально-демократической партии комментировать отказались. В пресс-службе ЛДПР заверили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, однако не уточнили, где он находится.

В конце 2021 года Владимир Жириновский отмечал, что восемь раз привился от коронавируса, указывая, что может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Жириновский предлагал атаковать Украину в новогоднюю ночь, примерно в 4-5 часов утра. Расчет он строил на том, что среди украинцев в этот момент будет много выпивших.

Также Жириновский собирался задушить Джорджа Сороса, но не пошел на этот шаг, потому что у него не было с собой оружия.

Ранее Жириновский собирался уйти со всех занимаемых им должностей, в том числе, с поста лидера партии ЛДПР, в 2036 году. Возглавил партию Владимир Вольфович в 1990 году.