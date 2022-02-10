Влада Швеції скасувала останні обмеження через пандемію COVID-19

Бари, ресторани, розважальні заклади працюють у режимах до 2021 року, безкоштовні тестування не проводять — уряд Швеції вважає, що пандемія закінчилася.

Швеція скасувала свої нечисленні обмеження, пов'язані з карантином, враховуючи тести на COVID-19. Ці заходи були вжиті незважаючи на те, що навантаження на систему охорони здоров'я залишається високим, а деякі вчені просили проявити більше терпіння у боротьбі з хворобою, повідомляє Reuters.

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Протягом усієї пандемії уряд Швеції робив ставку на добровільний підхід громадян у боротьбі з хворобою. Тепер, коли уряд скасовує обмеження, він фактично оголошує пандемію COVID-19 закінченою, на тлі того, що вакцини і менш важкий штам "Омікрон" зменшили смертність.

"Виходячи з того, що нам відомо про цю пандемію, я б сказала, що вона закінчилася", — сказала міністриня охорони здоров'я Швеції Лена Халленгрен. Міністриня вважає, що COVID-19 більше не класифікуватиметься в її країні як небезпека для суспільства.

З 9 лютого 2022 року бари та ресторани у Швеції знову починають працювати після 23:00 і без обмежень за кількістю відвідувачів. Крім того, було знято ліміти відвідуваності для більших закритих приміщень, а також використання перепусток зі свідоцтвами про вакцинацію.

Проте шведські лікарні все ще відчували навантаження: майже 2 200 осіб із COVID-19 потребували стаціонарного лікування. Це приблизно стільки ж, скільки під час третьої хвилі хвороби навесні 2021 року. Оскільки безкоштовне тестування було скорочено на початку цього місяця і фактично припинено з 9 лютого 2022 року, точна кількість випадків захворювання не відома.

"Нам варто набратися ще трохи терпіння, почекати ще хоча б кілька тижнів. І ми досить багаті, щоб продовжувати тестування", — сказав Фредрік Ельг, професор вірусології в Університеті Умео, один із найстійкіших критиків політики Швеції щодо скасування карантину.

"Хвороба, як і раніше, є величезним тягарем для суспільства", — додав Ельг.

Агентство охорони здоров'я Швеції заявило трохи раніше, що великомасштабне тестування занадто дороге порівняно з перевагами від скасування локдауну. Швеція витрачала майже 500 мільйонів шведських крон (55 мільйонів доларів) на тиждень на тестування протягом перших п'яти тижнів 2022 року.

У середу, 9 лютого 2022 року, у Швеції було зареєстровано 114 нових смертей, коли померлі були заражені вірусом. Загалом 16 182 особи померли або від вірусу, або після зараження ним. Кількість смертей на душу населення набагато вища, ніж серед скандинавських сусідів, але нижча, ніж у більшості європейських країн.

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