Власти Швеции отменили последние ограничения из-за пандемии COVID-19

Бары, рестораны, увеселительные заведения работают в режимах до 2021 года, бесплатные тестирования не проводят — правительство Швеции считает, пандемия закончилась

Швеция отменила свои немногочисленные ограничения, связанные с карантином, включая тесты на COVID-19, Эти меры были предприняты несмотря на то, что нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, а некоторые ученые просили проявить больше терпения в борьбе с болезнью, сообщает Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На протяжении всей пандемии правительство Швеции делало ставку на добровольный подход граждан в борьбе с болезнью. Теперь, когда правительство отменяет оставшиеся ограничения, оно фактически, объявляет пандемию COVID-19 оконченной, на фоне того, что вакцины и менее тяжелый штамм "Омикрон" уменьшили смертность.

"Исходя из того, что нам известно об этой пандемии, я бы сказала, что она закончилась", — сказала министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен. Министр считает, что COVID-19 больше не будет классифицироваться в ее стране как опасность для общества.

С 9 февраля 2022 года бары и рестораны в Швеции снова начинают работать после 23:00, и без ограничений по количеству посетителей. Кроме того, были сняты лимиты посещаемости для более крупных закрытых помещений, а также использование пропусков со свидетельствами о вакцинации.

Однако шведские больницы все еще чувствовали нагрузку: около 2200 человек с COVID-19 нуждались в стационарном лечении. Это примерно столько же, сколько во время третьей волны болезни весной 2021 года. Поскольку бесплатное тестирование было сокращено в начале этого месяца, и фактически прекращено с 9 февраля 2022 года, точное количество случаев заболевания не известно.

"Нам следует набраться еще немного терпения, подождать еще хотя бы пару недель.И мы достаточно богаты, чтобы продолжать тестирование", — сказал Фредрик Эльг, профессор вирусологии в Университете Умео, один из самых стойких критиков политики Швеции по отмене карантина.

"Болезнь по-прежнему является огромным бременем для общества", — добавил Эльг.

Агентство здравоохранения Швеции заявило немногим ранее, что крупномасштабное тестирование слишком дорого по сравнению с преимуществами от отмены локдауна. Швеция тратила около 500 миллионов шведских крон (55 миллионов долларов) в неделю на тестирование в течение первых пяти недель 2022 года.

В среду, 9 февраля 2022 года, в Швеции было зарегистрировано 114 новых смертей, когда умершие были заражены вирусом. В общей сложности 16 182 человека умерли либо от вируса, либо во время заражения им. Число смертей на душу населения намного выше, чем среди скандинавских соседей, но ниже, чем в большинстве европейских стран.

Ранее Фокус сообщал, что Автомобильная федерация Украины перенесла в связи с пандемией COVID-19 церемонию награждения призеров соревнований.

Пандемия COVID-19 стала одной из главных причин роста цен на продовольствие в мире, цены установили 11-летний рекорд.

Ранее глава ВОЗ заявлял, что после волны "Омикрона", в Европе может закончиться пандемия.