"Поважайте угорські закони". Прем'єр-міністр Угорщини натякнув, що країна може вийти із ЄС

За словами Віктора Орбана, ЄС веде "священну війну, джихад" під гаслом верховенства закону.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу, 12 лютого, вперше натякнув, що його країна може вийти з Європейського Союзу, якщо Брюссель "не виявлятиме терпимості" щодо Будапешта. Таку заяву Орбан зробив під час звернення до нації, яке співпало зі стартом передвиборчої кампанії до угорського парламенту, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

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За словами Орбана, ЄС веде "священну війну" під гаслом верховенства закону.

Політик зажадав від ЄС виявляти "терпимість" щодо Угорщини, інакше країні з Європейським альянсом буде не по дорозі. Орбан упевнений, що у Брюсселі мають поважати угорські закони.

Водночас, за словами Віктора Орбана, Угорщина хоче залишитися в ЄС, "незважаючи на зростання культурного відчуження" та знайти спільний шлях.

Варто зазначити, що Віктор Орбан заявив це за кілька днів до того, як Суд ЄС ухвалить рішення про новий механізм верховенства права — у відповідь на позови Угорщини та Польщі. Відповідно до цього механізму країни, які порушують принципи верховенства права, можуть втратити виплати із загального бюджету ЄС.

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Нагадаємо, Польща у березні 2021 року подала до суду ЄС скаргу: у Варшаві вважають, що такі рішення є втручанням у повноваження держав ЄС, а договори на рівні Євросоюзу не містять правових підстав для такого механізму.

Пізніше схожу скаргу до суду ЄС надіслала Угорщина. У Будапешті заявили, що подібне не було передбачено за часів вступу країни до ЄС, і це втручання у внутрішні справи держави.

Механізм верховенства права ЄС був прийнятий у грудні 2020 року та почав діяти з 2021 року. Відповідно до нього, Єврокомісія може скорочувати виплати із спільного бюджету тим країнам, у яких існує загроза нецільового використання коштів через порушення верховенства закону Євросоюзу.

Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 3 квітня. Партія Віктора Орбана боротиметься за місця у парламенті з об'єднаною опозицією, і, відповідно до опитувань, шанси у опонентів приблизно рівні.

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