"Уважайте венгерские законы". Премьер-министр Венгрии намекнул, что страна может выйти из ЕС

По словам Виктора Орбана, ЕС ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства закона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу, 12 февраля, впервые намекнул, что его страна может выйти из Европейского Союза, если Брюссель "не будет проявлять терпимость" в отношении Будапешта. Такое заявление Орбан сделал во время обращения к нации, которое совпало со стартом предвыборной кампании в венгерский парламент, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

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По словам Орбана, ЕС ведет "священную войну" под лозунгом верховенства закона.

Политик потребовал от ЕС проявлять "терпимость" в отношении Венгрии, иначе стране с Европейским альянсом будет не по пути. Орбан уверен, что в Брюсселе должны уважать венгерские законы.

В то же время, по словам Виктора Орбана, Венгрия хочет остаться в ЕС, "несмотря на рост культурного отчуждения", и найти общий путь.

Стоит отметить, что Виктор Орбан выступил с заявлением за несколько дней до того, как Суд ЕС примет решение о новом механизме верховенства права — в ответ на иски Венгрии и Польши. Согласно этому механизму страны, нарушающие принципы верховенства права, могут потерять выплаты из общего бюджета ЕС.

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Напомним, Польша в марте 2021 года подала в суд ЕС жалобу: в Варшаве считают, что такие решения являются вмешательством в полномочия государств ЕС, а договоры на уровне Евросоюза не содержат правовых оснований для подобного механизма.

Позже похожую жалобу в суд ЕС направила и Венгрия. В Будапеште заявили, что подобное не было предусмотрено во времена вступления страны в ЕС, и это вмешательство во внутренние дела государства.

Механизм верховенства права ЕС был принят в декабре 2020 года и начал действовать с 2021 года. Согласно этому установлению, Еврокомиссия может сокращать выплаты из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования средств из-за нарушений верховенства закона Евросоюза.

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться 3 апреля. Партия Виктора Орбана будет бороться за места в парламенте с объединенной оппозицией, и, согласно опросам, шансы у оппонентов примерно равны.

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия не видит угрозы вторжения РФ в Украину и не хочет размещать дополнительные силы НАТО.