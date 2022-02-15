У Бельгії з дозволу роботодавця можна буде працювати чотири дні на тиждень

Нововведення має допомогти співробітникам більше часу приділяти особистому життю, а роботодавцям змінювати робочий графік без погодження з профспілками.

У Бельгії працівникам на законодавчому рівні дозволили вимагати в роботодавця перехід на чотириденний робочий тиждень. Такі заходи мають зробити бельгійський ринок праці гнучкішим, повідомляє Bloomberg.

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За умов переходу на чотириденний робочий тиждень працівник не повинен втратити зарплату. Роботодавець має право відмовити співробітнику в переході на скорочений робочий тиждень, але має навести переконливі аргументи письмово. Такий підхід дозволить компаніям простіше організувати вечірню та нічну роботу без узгодження з профспілками.

"Наша мета — дати людям і компаніям більше свободи в організації свого робочого часу. Наша країна менш динамічна в цьому плані, ніж інші", — заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Постанова про чотириденний робочий тиждень — частина реформи сфери праці в Бельгії. За рахунок нововведень уряд розраховує змінити ситуацію на ринку праці, де безробіття на десять відсотків вище, ніж у сусідніх країнах — Нідерландах і Німеччині. За даними Євростату, зараз лише 71 бельгієць зі 100 віком від 20 до 64 років має роботу. Завдяки реформі планується до 2030 року підняти рівень зайнятості до рівня 80%, що дозволить зберегти надійний фінансовий базис для наявної пенсійної системи та надходжень податків до бюджету.

Крім того, чиновники вважають, що чотириденний робочий тиждень допоможе молодим мамам і літнім людям зберегти баланс між роботою та особистим життям.

Видання зазначає, що після пандемії ідея чотириденного тижня набирає популярності в усьому світі: Великобританія запустила подібну тестову програму, в якій вже взяли участь майже 30 компаній. Аналогічні проєкти мають розпочатися у США, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. В Ісландії скорочений робочий тиждень мав чималий успіх у суспільстві.

Нагадаємо, у Бельгії на нових паспортах будуть зображення героїв коміксів. Бельгійське керівництво вирішили провести редизайн національних закордонних паспортів на яких тепер будуть зображені персонажі відомих бельгійських коміксів і мультфільмів.

Раніше Фокус повідомляв, що противники карантину в Брюсселі розгромили офіс Європейської зовнішньополітичної служби. Мітингувальники кидали в будівлю бруківку та петарди. Так вони висловили незгоду з кроками глави уряду Бельгії Александра де Кроо та запровадженням COVID-сертифікатів.