У Бельгії з дозволу роботодавця можна буде працювати чотири дні на тиждень
Нововведення має допомогти співробітникам більше часу приділяти особистому життю, а роботодавцям змінювати робочий графік без погодження з профспілками.
У Бельгії працівникам на законодавчому рівні дозволили вимагати в роботодавця перехід на чотириденний робочий тиждень. Такі заходи мають зробити бельгійський ринок праці гнучкішим, повідомляє Bloomberg.
За умов переходу на чотириденний робочий тиждень працівник не повинен втратити зарплату. Роботодавець має право відмовити співробітнику в переході на скорочений робочий тиждень, але має навести переконливі аргументи письмово. Такий підхід дозволить компаніям простіше організувати вечірню та нічну роботу без узгодження з профспілками.
"Наша мета — дати людям і компаніям більше свободи в організації свого робочого часу. Наша країна менш динамічна в цьому плані, ніж інші", — заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.
Постанова про чотириденний робочий тиждень — частина реформи сфери праці в Бельгії. За рахунок нововведень уряд розраховує змінити ситуацію на ринку праці, де безробіття на десять відсотків вище, ніж у сусідніх країнах — Нідерландах і Німеччині. За даними Євростату, зараз лише 71 бельгієць зі 100 віком від 20 до 64 років має роботу. Завдяки реформі планується до 2030 року підняти рівень зайнятості до рівня 80%, що дозволить зберегти надійний фінансовий базис для наявної пенсійної системи та надходжень податків до бюджету.
Крім того, чиновники вважають, що чотириденний робочий тиждень допоможе молодим мамам і літнім людям зберегти баланс між роботою та особистим життям.
Видання зазначає, що після пандемії ідея чотириденного тижня набирає популярності в усьому світі: Великобританія запустила подібну тестову програму, в якій вже взяли участь майже 30 компаній. Аналогічні проєкти мають розпочатися у США, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. В Ісландії скорочений робочий тиждень мав чималий успіх у суспільстві.
Нагадаємо, у Бельгії на нових паспортах будуть зображення героїв коміксів. Бельгійське керівництво вирішили провести редизайн національних закордонних паспортів на яких тепер будуть зображені персонажі відомих бельгійських коміксів і мультфільмів.
Раніше Фокус повідомляв, що противники карантину в Брюсселі розгромили офіс Європейської зовнішньополітичної служби. Мітингувальники кидали в будівлю бруківку та петарди. Так вони висловили незгоду з кроками глави уряду Бельгії Александра де Кроо та запровадженням COVID-сертифікатів.