В Бельгии с разрешения работодателя можно будет работать четыре дня в неделю

Нововведение должно помочь сотрудникам больше времени уделять личной жизни, а работодателям — изменять рабочий график без согласования с профсоюзами.

В Бельгии работникам на законодательном уровне разрешили требовать у работодателя перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такие меры должны сделать бельгийский рынок труда более гибким, сообщает Bloomberg.

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При переходе на четырехдневную рабочую неделю сотрудник не должен потерять в зарплате. Работодатель имеет право отказать сотруднику в переходе на сокращенную рабочую неделю, но должен привести убедительные аргументы в письменном виде. Такой подход позволит компаниям проще организовать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами.

"Наша цель — дать людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени. Наша страна менее динамична в этом плане, чем другие", — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Постановление о четырехдневной рабочей неделе — часть реформы сферы труда в Бельгии. За счет нововведений правительство рассчитывает изменить ситуацию на рынке труда, где безработица на десять процентов выше, чем в соседних странах — Нидерландах и Германии. По данным Евростата, сейчас только 71 бельгиец из 100 в возрасте от 20 до 64 лет имеет работу. Благодаря реформе, планируется к 2030 году поднять уровень занятости до уровня 80%, что позволит сохранить надежный финансовый базис для существующей пенсионной системы и поступлений налогов в бюджет.

Кроме того, чиновники считают, что четырехдневная рабочая неделя поможет молодым мамам и пожилым людям сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Издание отмечает, что после пандемии идея четырехдневной недели набирает популярность во всем мире: Великобритания запустила подобную тестовую программу, в которой уже приняли участие около 30 компаний. Аналогичные проекты должны начаться в США, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Исландии укороченная рабочая неделя имела немалый успех в обществе.

Напомним, в Бельгии на новых паспортах будут изображения героев комиксов. Бельгийское руководство решили провести редизайн национальных загранпаспортов. на которых теперь будут изображены персонажей известных бельгийских комиксов и мультфильмов.

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