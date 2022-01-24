Противники карантина в Брюсселе разгромили офис Европейской внешнеполитической службы (видео)

Митингующие бросали в офис Европейской внешнеполитической службы брусчатку и петарды. Так они выразили несогласие с шагами главы правительства Бельгии Александра де Кро и введением COVID-сертификатов.

Около 50 тысяч протестующих против карантинных мер вышли 23 января на улицы Брюсселя. В ходе акций протеста они разгромили штаб-квартиру Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), сообщил телеканал France 24.

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Митингующие бросали в здание брусчатку и петарды, полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить их. Демонстранты в масках разбили стеклянный вход в офис ЕВС.

Протестующие критиковали политику премьер-министра Бельгии Александра де Кро и COVID-сертификаты, необходимые для допуска во многие общественные места.

Участники протестной акции принесли с собой флаги Польши, Нидерландов, Франции и Румынии.

Глава дипломатической службы Европарламента Жозеп Боррель осудил насилие, которое происходило во время протестов в Брюсселе.

"Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе в отношении помещений нашей Европейской внешнеполитической службы", — отметил он в Twitter.

Фото: Twitter

Боррель поблагодарил полицейских за их действия.

Аналогичным образом отреагировали на погромы в штаб-квартире ЕВС.

"Насилие, произошедшее сегодня в Брюсселе, нападение на наши помещения – это постыдное нарушение всего, за что выступает Европейская внешнеполитическая служба и Евросоюз. Мы благодарны федеральной полиции Бельгии за работу и продолжим защиту мирного способа выражения мнения", — сказано на странице штаб-квартиры в Twitter.

[ + – ] Полиция задержала 70 протестующих Фото: BBC

Полиция Брюсселя заявила о задержании 70 человек, трем офицерам и 12 демонстрантам потребовалась госпитализация.

В Бельгии ежедневный прирост инфицированных COVID-19 превысил 60 тысяч на прошлой неделе, власти страны называют такой показатель "коронавирусным цунами".

Условия получения COVID-сертификатов в Бельгии постепенно усложняют, хотя пока они менее строгие, чем во Франции.

Напомним, что 20 января в Нидерландах деятели искусств устроили акцию протеста против ограничений на работу из-за коронавируса. Они решили превратить музеи, галереи и концертные залы в парикмахерские.

Всемирная организация здравоохранения на фоне распространения штамма коронавируса Омикрон рекомендовала отменить ограничения на международные поездки и не препятствовать путешествиям.