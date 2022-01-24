Противники карантину в Брюсселі розгромили офіс Європейської зовнішньополітичної служби (відео)

Мітингувальники кидали в офіс Європейської зовнішньополітичної служби бруківку та петарди. Так вони висловили незгоду з кроками глави уряду Бельгії Александера де Кроо та запровадженням COVID-сертифікатів.

Майже 50 тисяч протестувальників проти карантинних заходів вийшли 23 січня на вулиці Брюсселя. Під час акції протесту вони розгромили штаб-квартиру Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), повідомив телеканал France 24.

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Мітингувальники кидали в будинок бруківку та петарди, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб відтіснити їх. Демонстранти в масках розбили скляний вхід до офісу ЄЗС.

Протестувальники критикували політику прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо та COVID-сертифікати, необхідні для допуску до багатьох громадських місць.

Учасники протестної акції принесли із собою прапори Польщі, Нідерландів, Франції та Румунії.

Голова дипломатичної служби Європарламенту Жозеп Боррель засудив насильство, яке відбувалося під час протестів у Брюсселі.

"Рішуче засуджую безглузді руйнування та насильство на сьогоднішній демонстрації в Брюсселі, зокрема щодо приміщень нашої Європейської зовнішньополітичної служби", — зазначив він у Twitter.

Фото: Twitter

Борель подякував поліцейським за їхні дії.

Аналогічно відреагували на погроми в штаб-квартирі ЄЗС.

"Насильство, яке відбулося сьогодні в Брюсселі, напад на наші приміщення — це ганебне порушення всього, за що виступає Європейська зовнішньополітична служба та Євросоюз. Ми вдячні федеральній поліції Бельгії за роботу і продовжимо захист мирного способу вираження поглядів", — сказано на сторінці штаб-квартири у Twitter.

[ + – ] Поліція затримала 70 протестувальників Фото: trump-elections

Поліція Брюсселя заявила про затримання 70 людей, трьом офіцерам і 12 демонстрантам знадобилася госпіталізація.

У Бельгії щоденний приріст інфікованих COVID-19 перевищив 60 тисяч минулого тижня, влада країни називає такий показник "коронавірусним цунамі".

Умови отримання COVID-сертифікатів у Бельгії поступово ускладнюють, хоча поки що вони менш суворі, ніж у Франції.

Нагадаємо, що 20 січня в Нідерландах митці влаштували акцію протесту проти обмежень на роботу через коронавірус. Вони вирішили перетворити музеї, галереї та концертні зали на перукарні.

Всесвітня організація охорони здоров'я на тлі поширення штаму коронавірусу Омікрон рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки та не перешкоджати подорожам.