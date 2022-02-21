"Це наші гроші": Макаревич обурився рішенням Путіна допомогти біженцям із ОРДЛО

Російський музикант вважає, що дії нинішньої влади розсварили Росію з усім цивілізованим світом і поставили країну на межу війни.

Російський музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич прокоментував у своєму Facebook дії президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з його розпорядженням виділити грошову допомогу кожному біженцю з ОРДЛО.

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"Наш президент останніми днями красиво розподіляє мільярди — на навчання, на біженців... Він не забув, що це наші гроші?" — написав Макаревич.

У відповідь деякі підписники написали, що, крім виділення грошей платників податків на військові навчання та біженців, їх ще "розподіляють на війну".

"Та пам'ятаю ... від цього не легше", — відповів музикант.

Перед цим у четвер, 17 лютого, Макаревич опублікував пост, у якому обурився через пасивне ставлення російського суспільства до дій нинішньої влади в РФ. Музикант заявив, що Росія посварилася з усім цивілізованим світом, поставивши своїх громадян на межу війни.

"Я не можу зрозуміти — як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за носа, від законів не залишилося навіть видимості — навіщо?" — обурився Макаревич.

У висновку він написав досить самокритичні слова про те, що сам теж важко терпить подібну ситуацію.

"Ой, я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається — валіза-вокзал-Ізраїль!" — підсумував Макаревич.

Нагадаємо, що представники російської інтелігенції та діячі культури організували збір підписів проти війни РФ з Україною та Заходом. Антивоєнну заяву може підписати кожен охочий за допомогою Google-форми.

В архівах ТСН зберігся запис телефонного коментаря знаменитого радянського актора Андрій М'ягкова. Зі слів артиста було ясно, що він не підтримував окупацію Криму Росією та висловлював підтримку українцям.