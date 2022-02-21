"Это наши деньги": Макаревич возмутился решением Путина помочь беженцам из ОРДЛО

Российский музыкант считает, что действия нынешней власти рассорили Россию со всем цивилизованным миром, и поставили страну на грань войны.

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал в своем Facebook действия президента России Владимира Путина в связи с его распоряжением выделить денежную помощь каждому беженцу из ОРДЛО.

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"Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев… Он не забыл, что это наши деньги?" — написал Макаревич.

В ответ некоторые подписчики написали, что помимо выделения денег налогоплательщиков на военные учения и беженцев, их еще "распределяют на войну".

"Да помню…от этого не легче", — ответил музыкант.

Перед этим в четверг, 17 февраля, Макаревич опубликовал пост, в котором возмутился пассивным отношением российского общества к действиям нынешней власти в РФ. Музыкант заявил, что Россия поссорилась со всем цивилизованным миром, поставив своих граждан на грань войны.

"Я не могу понять — как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости — зачем?" — возмутился Макаревич.

В заключении он написал довольно самокритичные слова о том, что сам тоже с трудом терпит подобную ситуацию.

"Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится — чемодан-вокзал-Израиль!" — подытожил Макаревич.

Напомним, что представители российской интеллигенции и деятели культуры организовали сбор подписей против войны РФ с Украиной и Западом. Антивоенное заявление может подписать каждый желающий с помощью Гугл-формы.

В архивах "ТСН" сохранилась запись телефонного комментария знаменитого советского актера Андрей Мягкова. Из слов артиста было ясно, что он не поддерживал оккупацию Крыма Россией и выражал поддержку украинцам.