Депутати ЛДПР запропонували відправити воювати на Донбас учасників антивоєнних акцій

Проте прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у свою чергу заявив, що військова служба – "привілей, а не покарання".

Депутати Держдуми РФ від партії ЛДПР Андрій Луговий та Ярослав Нілов внесли законопроєкт про заклик на військову службу на Донбас тих, хто був затриманий і поніс відповідальність за участь в антивоєнних акціях проти збройного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Telegram-канал "РІА Новини".

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У пояснювальній записці від депутатів сказано, що учасники акцій протесту нібито заздалегідь поширюють неправдиву інформацію про хід військових дій в Україні. Таким чином вони перешкоджають "встановленню миру та безпеки на території Донецької та Луганської Республік".

"У нашій країні перебувають особи, які не згодні з проведенням військової операції та готові порушувати закон, домагаючись її припинення", — пишуть депутати ЛДПР.

На їхню думку, усі ці люди повинні на власні очі побачити те, на що перетворив "київський режим території цих Республік".

Проте прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розкритикував цю ініціативу і заявив, що заклик на Донбас учасників антивоєнних акцій навряд чи можливий, оскільки військова служба, на думку Пєскова, — "привілей, а не покарання".

Раніше повідомлялося, що на початку лютого лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський був госпіталізований у тяжкому стані у зв'язку із захворюванням на пневмонію. Хвороба спричинена ускладненням після зараження COVID-19.

На Донбасі 1 березня близько 40 тисяч цивільних осіб залишилися без їжі та електрики. За словами Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, російська сторона не дає евакуювати місцеве населення з низки населених пунктів.