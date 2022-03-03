Депутаты ЛДПР предложили отправить воевать на Донбасс участников антивоенных акций

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что военная служба — "привилегия, а не наказание".

Депутаты Госдумы РФ от партии ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был задержан и понес ответственность за участие в антивоенных акциях против вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

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В пояснительной записке от депутатов сказано, что участники протестных акций якобы заведомо распространяют неправдивую информацию о ходе военных действий в Украине. Таким образом они препятствуют "установлению мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик".

"В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения", — пишут депутаты ЛДПР.

По их мнению, все эти люди должны собственными глазами увидеть то, во что превратил "киевский режим территории данных Республик".

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал эту инициативу и заявил, что призыв на Донбасс участников антивоенных акций вряд ли возможен, поскольку военная служба, по мнению Пескова — "привилегия, а не наказание".

Ранее сообщалось, что в начале февраля лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в тяжелом состоянии в связи с заболеванием пневмонией. Болезнь вызвана осложнением после заражения COVID-19.

На Донбассе 1 марта около 40 тысяч гражданских лиц остались без еды и электричества. По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, российская сторона не дает эвакуировать местное население из ряда населенных пунктов.