Прем'єр Ізраїлю Бенет готується до візиту в Київ, — ЗМІ

Візит ізраїльського прем'єр-міністра в українську столицю, як видається владі Ізраїлю, допоможе прискорити переговори з Росією щодо припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати країну за умови, що Київ досягне значного прогресу в переговорах про припинення вогню з Росією, повідомляє Ynet.

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Бенет уже звернувся до служби безпеки Ізраїлю з проханням розпочати підготовку до його можливого візиту в Київ.

"Очевидно, що для просування переговорів необхідні особисті зустрічі. І вони можуть відбутися в майбутньому, якщо переговори досягнуть переломного моменту", — сказав один із учасників переговорів із українською стороною.

"Однак деякі співробітники служби безпеки висловили побоювання з приводу ризиків, пов'язаних із поїздкою прем'єр-міністра в зону активних бойових дій, особливо після того, як 21 березня 2022 року російське бомбардування міста забрало життя щонайменше восьми людей", — ідеться в повідомленні.

Джерела, знайомі з темою, що обговорюється, кажуть, що Зеленський і представники українського уряду домагалися візиту Бенета в Київ протягом останніх десяти днів, оскільки вони вважають, що цей візит допоможе прискорити переговори з Москвою про припинення вогню.

До цього, у березні 2022 року прем'єр-міністр Ізраїлю відвідав Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет стверджує — чекає довгий шлях переговорів між Україною та Росією, оскільки між сторонами є значні розбіжності. Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо переговори з Путіним завершаться невдало, розпочнеться Третя світова війна.