Премьер Израиля Беннетт готовится к визиту в Киев, — СМИ

Визит израильского премьер-министра в украинскую столицу, как представляется властям Израиля, поможет ускорить переговоры с Россией о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну при условии, что Киев добьется значительного прогресса в переговорах о прекращении огня с Россией, сообщает Ynet.

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Беннетт уже обратился в службу безопасности Израиля с просьбой начать подготовку к его возможному визиту в Киев.

"Очевидно, что для продвижения переговоров необходимы личные встречи. И они могут произойти в будущем, если переговоры достигнут переломного момента", — сказал один из участников переговоров с украинской стороной.

"Однако некоторые сотрудники службы безопасности выразили опасения по поводу рисков, связанных с поездкой премьер-министра в зону активных боевых действий, особенно после того, как 21 марта 2022 года российская бомбардировка города унесла жизни по меньшей мере восьми человек", — говорится в сообщении.

Источники, знакомые с обсуждаемой темой говорят, что Зеленский и представители украинского правительства добивались визита Беннетта в Киев в течение последних десяти дней, поскольку они считают, что этот визит поможет ускорить переговоры с Москвой о прекращении огня.

До этого, в марте 2022 года премьер-министр Израиля посетил Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт утверждает — предстоит долгий путь переговоров между Украиной и Россией, так как между сторонами присутствуют значительные разногласия. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если переговоры с Путиным завершатся неудачно, начнется Третья мировая война.