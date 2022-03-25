У Росії повідомили й одразу ж спростували інформацію про смерть Жириновського

Зокрема, про смерть 75-річного лідера ЛДПР заявив один із російських сенаторів, однак у партії та Держдумі запевнили, що ці дані недостовірні.

Член Ради Федерації РФ Олександр Пронюшкін заявив, що депутат Державної думи, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський помер на 76-му році життя, проте незабаром видалив відповідний допис зі свого телеграм-каналу. Про це повідомило російське агентство "РІА Новини".

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Крім Пронюшкіна про смерть Жириновського повідомив і телеграм-канал Mash, за даними якого смерть російського депутата настала о 10:45 за московським часом (09:45 за Києвом), а минулої ночі той провів у комі.

Зі свого боку, пресслужба партії ЛДПР спростувала інформацію про смерть Жириновського.

"Ми категорично спростовуємо брехню про смерть Володимира Жириновського. Це брудна провокація "жовтої" преси, яка ось уже 30 років тільки і робить, що бреше про лідера ЛДПР. Буквально годину тому лікарі відправили Володимира Вольфовича на ПЛАНОВУ процедуру. Його стан СТАБІЛЬНИЙ. Жодних негативних змін у його здоров'ї немає!" — запевнили у політсилі.

У Державній думі В'ячеслав Володін також спростував інформацію про смерть Жириновського.

"Стан його справді важкий. Сьогодні йому зробили КТ. Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього. Він сам великий молодець. Давайте побажаємо йому якнайшвидшого одужання", — сказав голова Держдуми, порадивши при цьому сенатору Пронюшкіну "скласти свої повноваження" за поширення недостовірної інформації.

За даними Міністерства охорони здоров'я РФ, стан Жириновського оцінюється як стабільний, а лікарі "продовжують надавати всю можливу в цій ситуації медичну допомогу".

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо, що Жириновський захворів на COVID-19, його підключили до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Відомо, що політик перебуває на лікуванні у Центральній клінічній лікарні Москви. Російські ЗМІ повідомляли, що у Володимира Жириновського уражено від 50 до 75% легень.

Жириновський у березні минулого року заявив, що захотів звільнити всі займані ним посади з 1 травня 2036 року, в день свого 90-річчя. Ліберально-демократичну партію Росії Жириновський очолив у 1990 році.